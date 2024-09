Giorgio Armani e Kith presentano “The Archetype”: la nuova collezione maschile autunno/inverno 2024/25

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2024 by Redazione

Giorgio Armani, uno dei nomi di spicco nel panorama della moda internazionale, ha collaborato con Kith, noto marchio americano di casual-wear, per lanciare “The Archetype”, la prima collezione maschile destinata alla stagione autunno/inverno 2024/25. Quest’innovativa collezione si compone di quattro capsule, ciascuna ispirata a un distinto archetipo maschile: l’artista, l’intrattenitore, il viaggiatore e l’imprenditore. L’unione di eleganza e casualità, tipiche dei due brand, si estrinseca in una proposta moda in grado di cogliere l’essenza di ognuno di questi archetipi attraverso tessuti, forme e palette cromatiche.

L’artista: una celebrazione del genio creativo

I dettagli della capsule “The Artist”

La prima capsule, dedicata all’archetipo dell’artista, prende il nome di “The Artist” e presenta un’atmosfera che evoca la creatività e l’espressione personale. Il colore predominante di questa selezione è il nero, simbolo di eleganza senza tempo e versatilità. Per il lancio di questa capsule, Giorgio Armani ha scelto come testimonial Martin Scorsese, celebre regista con una carriera costellata di successi e innovazioni. La campagna pone l’accento sulla connessione tra moda e arte, comunicando l’importanza dell’individualità in un guardaroba sartoriale.

I capi di questa capsule sono realizzati con tessuti pregiati, che riflettono la sensibilità estetica dell’archetipo rappresentato. L’inclusione di elementi distintivi permette di abbinare vestiti formali a look più casual, senza mai perdere il tocco di raffinatezza che contraddistingue il marchio Armani. La linea è concepita per esaltare la personalità di chi la indossa, incoraggiando un’espressione personale tramite scelte stilistiche audaci e ricercate.

L’intrattenitore: carisma e versatilità

La capsule “The Entertainer” in primo piano

La seconda capsule, intitolata “The Entertainer”, si rivolge all’affascinante mondo dell’intrattenimento, personificato dal talentuoso attore e musicista LaKeith Stanfield. Con i suoi toni blu navy e verde scuro, questa collezione esprime un forte senso di presenza e stile. La scelta di LaKeith Stanfield come volto di questa linea non è casuale; il suo carisma e la sua versatilità lo rendono l’incarnazione perfetta dell’intrattenitore moderno.

I capi di “The Entertainer” combinano comfort e sofisticatezza, con tessuti pensati per un utilizzo versatile, adatti sia per eventi formali che per occasioni più informali. La capsule offre vari tipi di abbigliamento, da completi eleganti a capi più casual, enfatizzando la libertà di espressione e la capacità di adattarsi a diverse situazioni con grazia e stile. Questa capsule non è solo moda, ma un invito a vivere la propria vita come una performance, con ogni outfit che diventa un atto di intrattenimento.

Il viaggiatore: avventuriero contemporaneo

“The Traveller” e il suo fascino intramontabile

La terza capsule, “The Traveller”, si propone di catturare lo spirito dell’avventura e della scoperta, utilizzando come testimonial il celebre Pierce Brosnan. I colori predominanti di questa linea sono le tonalità calde del tabacco e del marrone, che evocano la bellezza della natura e dei luoghi lontani. La collezione è pensata per chi ama viaggiare e scoprire nuove culture, senza compromettere il proprio stile personale.

I capi di “The Traveller” sono progettati per garantirne la funzionalità, con articoli che spaziano dai completi tre pezzi ai cappotti ampi, passando per dolcevita in cashmere e giacconi in lana d’alpaca. La capsule è concepita per offrire comfort e praticità, rendendo ogni viaggio un’esperienza di stile. Tradizione sartoriale e modernità si fondono, permettendo di esplorare il mondo rimanendo sempre impeccabili.

L’imprenditore: eleganza e professionalità

La capsule finale “The Entrepreneur”

Infine, la capsule “The Entrepreneur” si rivolge all’uomo d’affari moderno, un archetipo che racchiude ambizione e determinazione. Questa sezione della collezione presenta colori come il marrone scuro, con elementi di blu navy, tabacco e nero. Il fondatore e CEO di Kith, Ronnie Fieg, è il volto scelto per rappresentare questa visione, simboleggiando il successo e l’innovazione nel mondo degli affari.

L’abito principale di “The Entrepreneur” è caratterizzato da una giacca monopetto con revers a sciarpa staccabili, offrendo un tocco di originalità pur rimanendo nel contesto della sartorialità classica. Papillon coordinati, pantaloni con doppia pince e accessori di alta qualità compongono un guardaroba pensato per l’uomo che desidera affermarsi nel business con autorità e stile. La capsule è un’espressione di ciò che significa essere un leader oggi: una fusione di tradizione e avanguardia, eleganza e praticità.

Rinnovando il dialogo tra moda e archetipi maschili, Giorgio Armani e Kith, attraverso “The Archetype”, propongono una visione d’avanguardia sul concetto di stile. La collezione offre non solo abiti, ma esperienze di moda concepite per ogni tipologia di uomo.