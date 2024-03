Giorgio Mastrota: Il Re delle Televendite si Racconta

Il Prossimo Compleanno e il Nuovo Programma TV

In pochi mesi compirà 60 anni, Giorgio Mastrota si apre in un’intervista a “Libero”. Fiero del suo lavoro, nonostante l’età, lo vedremo presto condurre “Casa Mastrota” su Food Network, condividendo momenti culinari in Valtellina. Preferisce cucinare in compagnia e si diverte a spiegare le ricette mentre chiacchiera, come nell’episodio con Natalia Jr. preparando un cous cous alla valtellinese e una torta di carote.

Passione per le Televendite

Confessa la sua preferenza per le televendite rispetto alla politica, nonostante gli studi in Scienze Politiche. Amante dei saggi, legge anche titoli come “La Russia di Putin” e “Parole di giorni lontani”. Origini calabresi, torna a Civita, comunità con radici albanesi, e sfugge alle richieste di entrare in politica, rimanendo fedele alle televendite.

Scelte di Vita e Rifiuto dei Reality Show

I materassi sono il nucleo del suo business e la sua zona di confort. Ha rifiutato partecipazioni a reality show, prender parte a L’Eredità potrebbe però essere una possibilità futura. Preferisce restare soddisfatto del suo attuale lavoro e respingere offerte che non si adattano alla sua visione.

La Vita Familiare di Giorgio Mastrota

Nel settembre del 2022, ha celebrato le seconde nozze con l’atleta Floribeth Gutierrez e ha avuto due figli più piccoli. Con Natalia Estrada ha avuto Natalia Jr., diventando in seguito nonno di Marlo e Sasha. Un’altra relazione ha portato alla nascita di Federico. La vita di Giorgio Mastrota è caratterizzata da successi professionali e sagge scelte di vita.