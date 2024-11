Giorgio Polacco al Social Football Summit 2024: il successo di un talento italiano negli Stati Uniti

Giorgio Polacco, giovane avvocato under 35 e partner di una delle principali law firm americane specializzate in diritto dell’immigrazione, sarà uno degli ospiti principali del Social Football Summit 2024, che si terrà a Roma il 19 e 20 novembre. Con una carriera straordinaria negli Stati Uniti, Polacco racconterà come ha aiutato talenti e professionisti del mondo del calcio a inserirsi con successo nel mercato americano.

Strategie legali per il successo nel calcio internazionale

In qualità di partner di Arce Immigration Law, Polacco è un punto di riferimento per il settore dell’immigrazione globale, supportando giocatori, allenatori e club sportivi che desiderano espandersi negli Stati Uniti. In un panorama in cui il calcio americano è in forte crescita, Polacco fornisce soluzioni su misura per affrontare le sfide del sistema legale americano. Tra i suoi clienti spicca il nome di Emerson, ex calciatore della Roma e della Juventus, oggi allenatore negli Stati Uniti.

“L’immigrazione negli Stati Uniti, in particolare per gli sportivi, è un processo complesso,” afferma Polacco. “Molti sottovalutano le sfide burocratiche, ma con una pianificazione strategica e un’assistenza legale adeguata, è possibile evitare problemi e costruire una carriera di successo.”

Opportunità per i professionisti italiani negli Stati Uniti

Grazie alla sua collaborazione con l’Italian American Chamber of Commerce di Miami, Polacco ha rafforzato il legame tra il talento italiano e il mercato americano. Il suo lavoro non si limita al calcio, ma si estende a settori come la moda, l’ingegneria, l’architettura e le arti, offrendo opportunità a professionisti italiani in cerca di nuove prospettive oltreoceano.

Una formazione internazionale per una carriera globale

Il percorso formativo di Polacco è unico e innovativo. Grazie al Dual Degree Program tra l’Università di Roma Tre e la Nova Southeastern University in Florida, è riuscito a ottenere l’abilitazione come avvocato in Italia e negli Stati Uniti. Inoltre, ha creato il progetto “Ciao Mamma Vado in America”, pensato per aiutare giovani italiani a intraprendere carriere legali negli USA, dimostrando il suo impegno nel supportare le nuove generazioni.

Riconoscimenti internazionali e presenza globale

Durante la pandemia, Polacco ha scritto un articolo per The International Law Section Gazette, approfondendo le implicazioni legali delle restrizioni sui viaggi internazionali. È stato speaker in eventi prestigiosi come il Soccerex Miami e il LIDE Campinas in Brasile, dimostrando la sua competenza e il suo impegno a livello globale.

Una visione innovativa per il Social Football Summit 2024

Il Social Football Summit 2024 sarà un evento fondamentale per discutere le nuove opportunità nel mondo del calcio e del digitale. La presenza di Giorgio Polacco offrirà un’analisi approfondita delle sfide legali e strategiche che i talenti italiani devono affrontare per emergere nel mercato statunitense. Attraverso il suo lavoro, Polacco continua a rafforzare il legame tra l’Italia e gli Stati Uniti, aprendo nuove possibilità per professionisti e atleti italiani.