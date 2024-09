Giornata nazionale dei locali storici d’Italia: eventi imperdibili in 70 luoghi iconici

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Il 5 ottobre si celebra la Giornata nazionale dei Locali Storici d’Italia, un’importante iniziativa che valorizza ristoranti, caffè e hotel che hanno scritto pagine di storia culturale del nostro Paese. La quarta edizione prevede l’apertura di 70 locali storici, pronti a offrire ai visitatori esperienze uniche attraverso eventi speciali, visite guidate e degustazioni. Queste attività non solo permettono di apprezzare l’architettura e il fascino di luoghi antichi, ma contribuiscono a preservare tradizioni secolari.

L’edizione 2023: celebrazioni e novità

Festeggiamenti per il Del Cambio di Torino

Uno dei fiori all’occhiello dell’edizione 2023 è il ristorante Del Cambio di Torino, che celebra i suoi 267 anni di attività. Questo locale di fama, frequentato in passato da illustri personaggi come Camillo Benso Conte di Cavour, è oggi guidato dallo chef stellato Matteo Baronetto. I visitatori avranno l’opportunità di scoprire non solo la storia del ristorante, ma anche di assaporare piatti che uniscono tradizione e innovazione, rendendo ogni pasto un’esperienza gastronomica unica.

Antico Caffè Greco e altre icone romane

Un altro punto di interesse imperdibile è l’Antico Caffè Greco di Roma, situato in via dei Condotti. Questo locale storico, riconosciuto come un monumento della città, riapre le sue porte per accogliere i visitatori durante i festeggiamenti della Giornata nazionale. A Roma si presenta anche una nuova entrata, il ristorante Il Vero Alfredo, noto per le sue celebri fettuccine. Questo locale ha conquistato la fama internazionale, in parte grazie a una ricetta unica che ha attirato l’attenzione di molte celebrità, la cui presenza è testimoniata da fotografie che adornano le pareti del ristorante. L’aggiunta di Il Vero Alfredo all’associazione Nazionale Locali Storici d’Italia nel 2023 è un chiaro segnale del valore che questi luoghi storici rappresentano.

Eventi e attività in altri luoghi storici

Napoli, Genova e Venezia: tradizione e cultura

Il Ristorante Locanda del Cerriglio di Napoli partecipa all’iniziativa, ricordando un episodio storico nel quale Caravaggio fu assalito nei pressi della taverna nel 1609. Un altro grande protagonista è la Confetteria Pietro Romanengo fu Stefano di Genova, che ha guadagnato l’attenzione internazionale per i suoi frutti canditi, apprezzati persino da Giuseppe Verdi. Per la prima volta, parteciperà anche il prestigioso Hotel al Sole – Palazzo Marcello di Venezia, riconosciuto per il suo fascino e la sua storia.

Porte aperte a Norcia e Pisa

Non solo città famose, ma anche luoghi meno conosciuti parteciperanno a questa celebrazione. L’Albergo Palazzo Seneca di Norcia, che vanta una lunga storia come tappa per illustri viaggiatori, offre ai visitatori la possibilità di esplorare la sua recente ristrutturazione. Allo stesso modo, il Caffè dell’Ussero di Pisa, noto per essere stato il primo in Italia a proiettare immagini dei fratelli Lumière nel 1899, apre le sue porte per accogliere il pubblico durante la kermesse. L’Antica Focacceria San Francesco di Palermo, associata alla leggenda di Giuseppe Garibaldi, e il Ristorante da Berti di Milano, popolare tra letterati e intellettuali, contribuiscono a sottolineare la ricchezza di storia e cultura dei locali partecipanti.

La celebrazione della cultura attraverso la gastronomia

La Giornata nazionale dei Locali Storici d’Italia rappresenta una convergenza di cultura, storia e gastronomia, permettendo ai visitatori di immergersi in un patrimonio che ha influenzato e arricchito la nostra nazione nel corso dei secoli. I partecipanti sono invitati a vivere un’esperienza sensoriale unica, facendo un viaggio attraverso le storie e le ricette che definiscono l’identità culinaria italiana, testimoniando l’importanza di preservare e celebrare il passato.

In questo contesto, i locali storici non sono solo ristoranti o caffè, ma veri e propri custodi della memoria collettiva, pronti a raccontare le loro storie attraverso piatti iconici e atmosfere uniche. La Giornata del 5 ottobre offre dunque l’opportunità di esplorare e scoprire questi luoghi speciali, invitando tutti a unirsi a una celebrazione del patrimonio culturale italiano.