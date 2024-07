Giulia De Lellis e la sorpresa della nipotina: il gossip su Tony Effe

Ultimo aggiornamento il 23 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Giulia De Lellis, celebre influencer, è stata colta di sorpresa dalla sua nipotina in un video pubblicato su TikTok in cui la bambina mette in discussione il presunto flirt della zia con il rapper Tony Effe.

Il confronto tra Giulia De Lellis e la nipotina

Il filmato mostra la tenera interazione tra Giulia De Lellis e la sua nipotina, durante la quale la piccola fa riferimento al presunto coinvolgimento della zia con Tony Effe, suscitando la reazione stupita dell’influencer.

Nei video pubblicati sui social, Giulia De Lellis condivide spesso momenti di dialogo con le sue nipotine, creando contenuti divertenti e familiari. In questo specifico video, la domanda della nipotina scatena una serie di reazioni inaspettate da parte della zia.

Le ultime novità sul presunto flirt tra Giulia De Lellis e Tony Effe

A seguito delle recenti indiscrezioni, sembrerebbe che il presunto flirt tra Giulia De Lellis e Tony Effe potrebbe essere già terminato. Le due star erano state viste insieme un mese fa durante un concerto a Napoli e successivamente al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, alimentando così i pettegolezzi riguardo alla loro presunta relazione.

Tuttavia, notizie recenti hanno rivelato che Tony Effe ha dichiarato di essere tornato single. Inoltre, è stato avvistato in compagnia di Cosmary Fasanelli in barca, aggiungendo ulteriore mistero alla situazione sentimentale dell’artista.