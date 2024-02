“Grande Fratello: Greta desidera una ship, Vittorio manca di coraggio – Pagelle puntata 35”

Grande Fratello 2023: Intrighi amorosi e triangoli che diventano quadrilateri

Allo scoccare dei cinque mesi dall’inizio del Grande Fratello 2023, il programma continua a mancare di un intrigante affare amoroso. Ma non temete, perché i triangoli amorosi sono pronti a diventare quadrilateri, con ritorni e storie già concluse ma necessarie per arrivare ad aprile. Al momento, escluso il rapporto quasi fraterno tra Letizia e Paolo, non c’è molto da segnalare. Tuttavia, Greta Rossetti sta facendo di tutto per cambiare la situazione, distribuendo attenzioni, affetto e gelosia in parti uguali tra Sergio D’Ottavi e l’ex concorrente Vittorio Menozzi. È strano pensare che colei che aveva insultato Angelica Baraldi, ora stia facendo esattamente lo stesso. E ora che Vittorio è stato eliminato e il giocattolino si è rotto, cosa succederà? Non lo sappiamo ancora, ma nel frattempo possiamo goderci lo spettacolo. Voto 6.

Pagelle puntata Grande Fratello: Vittorio eliminato

Coraggiosi si nasce, ma Vittorio Menozzi non sembra essere uno di loro. Questo è ciò che pensa Beatrice Luzzi dell’ormai ex amico. Durante la puntata, due momenti hanno portato all’eliminazione di Vittorio dal reality. Prima di tutto, il suo atteggiamento nei confronti di Greta, improvvisamente diventata oggetto della sua attrazione (anche se poche settimane fa aveva detto a Sergio di non essere interessato). Poi c’è stato il disastroso confronto con Beatrice. Forse è stata una strategia fallimentare o forse è colpa della sua giovane età, ma Vittorio ha giocato molto male le sue carte, puntando su un comportamento ambiguo. Voto 3.

Grande Fratello: Perla e Mirko, un ritorno che non ci serviva

San Valentino si avvicina e il Grande Fratello non può permettersi di sprecare un giorno così importante per le clip romantiche a causa della mancanza di coppie. Sì, c’è Paolo e Letizia, ma non possiamo proprio chiamarli una coppia. Quindi, per ovviare a questa mancanza, mercoledì 14 febbraio entrerà per l’ennesima volta Mirko Brunetti, per una reunion con Perla Vatiero. Ma sinceramente, non ne avevamo bisogno. Dopo tante tribolazioni, Perla ha finalmente dichiarato ufficialmente che Mirko è l’uomo della sua vita e il padre dei suoi figli. Quindi, perché non accorciare la distanza fuori dalla casa? Voto 4.

Fiordaliso torna con l’AI e in playback

Da una settimana siamo privi della presenza della cantante di “Non voglio mica la luna”, ma per riempire il vuoto lasciato nelle puntate, è tornata in una versione completamente insolita. Fiordaliso ha avuto modo di riabbracciare i suoi ex coinquilini, ma prima ha avuto un colloquio con la sua versione trentenne, quando era al culmine del successo. È stato un momento imbarazzante, ma presto è arrivato il momento più surreale della puntata numero 35: la zia Fiorda è entrata trionfalmente in studio “cantando”, peccato che il microfono fosse al contrario. Voto 10.

La gelosia di Giuseppe Garibaldi

“Cosa stai facendo? Con chi stai parlando?”. Due domande che fanno scattare un campanello d’allarme. Giuseppe Garibaldi ha lasciato ormai alle spalle l’interesse per Samira Lui e la disastrosa storia con Beatrice Luzzi, concentrandosi sull’amica del cuore Anita Olivieri. Lui nega di essere geloso e minimizza la situazione, ma non la lascia un attimo, nonostante la presenza di Edoardo, il fidanzato fantasma. “Non è amore, ma non è nemmeno amicizia”, commenta Alfonso Signorini. La friendzone non è mai stata così vicina. Voto 5.

Rebecca Staffelli e i commenti sul peso delle donne

Da mesi lasciamo fuori dalle pagelle la voce dei social, Rebecca Staffelli. La conduttrice radiofonica è stata relegata per troppo tempo ai lanci delle clip divertenti di mezzanotte e ai tweet a fine puntata. Ma questa volta ha toccato un argomento delicato che sarebbe meglio evitare o trattare con la dovuta sensibilità. Uno dei tweet riportava la frase di Loana, sorella di Perla, che ha esordito in diretta dicendo: “Hai messo 3 chili”. Ma invece di evitare l’argomento, Rebecca ha commentato l’immagine aggiungendo: “Con quei chiletti in più sta proprio bene”. Quando smetteremo di commentare il peso delle donne? Voto 0.

