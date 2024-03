Grandi novità su Apple TV+: Le ultime aggiunte alla sezione dei grandi film

Apple TV+ ha recentemente introdotto una nuova sezione chiamata “i grandi film“, che include una vasta collezione di titoli storici come Titanic, Mad Max Fury Road, Zoolander, Gravity, The Wolf of Wall Street e molti altri. Questi film saranno disponibili per un periodo limitato di tempo, garantendo un’ampia gamma di contenuti di alta qualità per gli spettatori alla ricerca di emozionanti storie cinematografiche.

Casting di alto livello per The Abandons: Una nuova serie Netflix di successo

Il cast di The Abandons, il nuovo dramma western di Netflix firmato da Kurt Sutter, vede la partecipazione di eccellenti attori del calibro di Lucas Till , Nick Robinson , Diana Silvers , Lamar Johnson , Aisling Franciosi e Natalia del Riego . La serie, ambientata nell’Oregon del 1850, segue le vicende di diverse famiglie impegnate nella ricerca di successo, potere e ricchezza, mentre cercano di espellere i nativi dalle loro terre ancestrali. Protagoniste assolute della serie sono Lena Heady e Gillian Anderson, pronte a regalare intense interpretazioni in un contesto di frontiera ricco di avventura e intrighi.

Too Much: La nuova serie di Lena Dunham che conquista il pubblico

Too Much è la serie ideata da Lena Dunham per Netflix che ha saputo attirare l’attenzione del pubblico grazie a un cast di prestigio che include nomi del calibro di Richard E. Grant , Stephen Fry , Janicza Bravo , Andrew Rannells , Michael Zegen , Rhea Perlman , Rita Wilson , Leo Reich , *Adele Exarchopoulos , Adwoa Aboah , Daisy Bevan , Dean-Charles Chapman , Kaori Momoi e Prasanna Puwanarajah . La trama ruota attorno a Jessica, una trentenne newyorkese che, dopo una difficile rottura sentimentale, decide di trasferirsi a Londra per dare una svolta alla sua vita. Qui, contro ogni previsione, incontra Felix, un uomo che sembra non essere la scelta giusta ma con il quale scopre una connessione speciale e difficile da ignorare. Il confronto tra le diverse culture americana e inglese sarà il tema centrale di questa avvincente serie che promette di catturare il cuore dello spettatore.