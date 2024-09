Gusti di Frontiera 2024: Gorizia si prepara a celebrare la gastronomia con eventi e sapori globali

Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2024 by Giordana Bellante

L’aspettativa cresce per la 19a edizione di Gusti di Frontiera, una manifestazione enogastronomica di grande rilievo che si svolgerà a Gorizia dal 26 al 29 settembre 2024. Questo evento unico è un’importante occasione per esplorare i sapori di 45 paesi, trasformando la città in un vero e proprio palcoscenico internazionale di cultura e gastronomia. Organizzato dal Comune di Gorizia con il supporto di Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo Fvg, l’evento promette di attirare visitatori da ogni parte d’Europa.

L’importanza di Gusti di Frontiera

Una manifestazione che unisce culture e tradizioni culinarie

Gusti di Frontiera si trova al centro di un’ampia rete di eventi culinari che celebrano la diversità gastronomica dei vari paesi. Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ha sottolineato l’importanza dell’evento, definendolo un appuntamento ormai imprescindibile nel panorama nazionale ed europeo. Questo evento non solo promuove la richiamo di Gorizia come capitale del gusto, ma funge anche da trampolino di lancio per il progetto Go!2025, destinato a portare la città sotto l’occhio dell’attenzione internazionale.

Il festival si distingue per l’alto numero di partecipanti e per l’ampia varietà di stand gastronomici. Con 350 stand provenienti da cinque continenti, il festival si estende in 14 Borghi all’interno del centro città, creando un’atmosfera vivace e multiculturalmente ricca. Ogni stand offre piatti tipici delle proprie nazioni, consentendo ai visitatori di scoprire sapori e preparazioni uniche.

Il Friuli Venezia Giulia protagonista

Il Friuli Venezia Giulia giocherà un ruolo fondamentale nella manifestazione, presentando le proprie eccellenze gastronomiche. Sergio Emidio Bini, assessore regionale al Turismo, ha evidenziato come le produzioni artigianali locali saranno al centro dell’attenzione. Grazie a questa manifestazione, il Friuli Venezia Giulia avrà l’opportunità di farsi conoscere e apprezzare non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. La tradizione culinaria della regione sarà un punto di incontro e un ponte verso le culture di altri paesi, riflettendo l’anima di Gorizia, dove il confine rappresenta un arricchimento piuttosto che una divisione.

Gli eventi speciali di Gusti di Frontiera

Il Salotto del Gusto: un’arena di incontri e scoperte

Uno degli spazi di maggiore interesse sarà il rinnovato Salotto del Gusto, situato in Piazza Sant’Antonio. Questa area fungerà da arena per incontri, presentazioni editoriali e talk, dando voce non solo ai protagonisti locali del settore alimentare ma anche a “stelle” della cucina nazionale. Durante i quattro giorni del festival, questo salotto ospiterà chef di fama e specialisti del food, offrendo un’opportunità imperdibile per approfondire i dettagli e le tecniche della gastronomia.

Gli incontri serão una piattaforma ideale per scambiare idee, discutere di nuove tendenze in cucina e approfondire le storie dietro i piatti tipici delle diverse culture. Questo scambio culturale arricchirà l’esperienza dei visitatori e promuoverà una crescente consapevolezza della diversità gastronomica.

Inaugurazione con Tessa Gelisio

L’inaugurazione di Gusti di Frontiera è prevista per il 26 settembre e sarà caratterizzata da un evento speciale presentato da Tessa Gelisio, nota conduttrice del programma “Cotto e Mangiato” di Italia 1. Il suo coinvolgimento porterà un ulteriore visibilità all’evento e garantirà un’apertura all’insegna del gusto e della comune passione per la cucina. A partire dalle 17, i visitatori potranno partecipare a questo momento festoso che darà il via ufficiale a un weekend all’insegna dei sapori, della convivialità e dell’incontro internazionale.

Il calendario degli eventi promette un’esperienza completa, facendo di Gorizia non solo una meta da gustare ma anche un luogo di incontro tra culture e tradizioni culinarie diverse.