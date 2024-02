I dati di ascolto televisivo del 21/2: Sanremo e Grande Fratello deludono, Striscia la Notizia in picchiata - avvisatore.it

Ascolti TV in prima serata del 21 febbraio 2024

Nella serata di mercoledì 21 febbraio 2024, si sono registrati risultati altalenanti per i programmi televisivi in onda sui principali canali nazionali. Perché Sanremo è Sanremo? su Rai Uno ha attirato l’attenzione di 1.607.000 telespettatori, corrispondenti all’11.8% di share. Dall’altra parte, il Grande Fratello su Canale 5 ha totalizzato 2.218.000 spettatori, raggiungendo il 17.5% di share. Mare Fuori 4 su Rai Due ha registrato 1.198.000 spettatori con uno share del 7.2%, mentre Taken – La vendetta su Italia 1 ha intrattenuto 1.714.000 spettatori, ottenendo uno share del 7.6%. Chi l’ha Visto? su Rai Tre ha mantenuto la sua solida base di fan, con 1.707.000 spettatori e uno share del 10.6%.

Ascolti TV in preserale e access prime time

Nel prime time del 21 febbraio 2024, si sono evidenziate variazioni significative negli ascolti televisivi. Affari Tuoi su Rai Uno ha conquistato 5.263.000 telespettatori, raggiungendo uno share del 25.2%, mentre Cinque Minuti ha interessato 4.669.000 spettatori con uno share del 22.2%. Striscia la Notizia su Canale 5 ha registrato 2.917.000 spettatori, corrispondenti al 13.9% di share. L’Eredità su Rai Uno ha ottenuto 3.344.000 spettatori nella prima parte e 4.623.000 nella seconda, con share rispettivamente del 23.6% e del 26.3%. Avanti un Altro! su Canale 5 ha totalizzato 2.309.000 spettatori nella prima parte e 3.466.000 nella seconda, con share del 17.7% e del 21.1%.

Ascolti TV nel pomeriggio

Nel pomeriggio del 21 febbraio 2024, i programmi televisivi hanno mantenuto la loro posizione consolidata. La Vita in Diretta su Rai Uno ha interessato 2.247.000 spettatori, ottenendo uno share del 21.7%. Uomini e Donne su Canale 5 ha attirato 2.697.000 spettatori, raggiungendo uno share del 27.3%. Beautiful ha registrato 2.583.000 telespettatori con uno share del 20.4%. Terra Amara su Canale 5 ha intrattenuto 2.775.000 spettatori, ottenendo uno share del 23.1%. Pomeriggio Cinque su Canale 5 ha ottenuto un ascolto medio di 1.488.000 spettatori nella prima parte, 1.369.000 nella seconda e 1.548.000 nei saluti.

