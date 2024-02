I gatti più belli del mondo a Padova: appuntamento imperdibile questo weekend

I Gatti più Belli del Mondo si Riuniscono a Padova

Enfi, l’Esposizione Internazionale Felina, celebra il suo quarantesimo anniversario con una edizione straordinaria che accoglierà non solo campioni italiani, ma anche oltre 150 esemplari provenienti da tutto il mondo, inclusi Stati Uniti, Korea e Vietnam. Tra le varie razze presenti, spiccano i Persiani, i Maine Coon e i Sacri di Birmania, insieme al misterioso Lupo Mannaro dall’Indonesia. L’evento si terrà il 24 e 25 febbraio presso la Fiera di Padova, offrendo l’opportunità di ammirare da vicino questi affascinanti felini.

Ingresso gratuito per i bambini che potranno partecipare a varie attività, inclusa la valutazione e premiazione dei loro disegni. Un’area dedicata con giochi e pet therapy renderà l’esperienza ancora più coinvolgente per i più piccoli. Appassionati e curiosi avranno l’occasione di scoprire da vicino le diverse razze feline e interagire con allevatori e esperti del settore.

Scoprire le Curiosità dei Gatti, di Razza e Non

Durante l’evento, sarà possibile approfondire le caratteristiche delle varie razze feline, come ad esempio l’origine del gatto Sphynx e del Certosino. I visitatori potranno imparare a comunicare con i propri gatti interpretando segnali come la posizione delle vibrisse e i movimenti delle orecchie. Inoltre, saranno presenti veterinari e nutrizionisti pronti a fornire consigli utili per la cura e il benessere dei felini.

Dalle sfilate alle premiazioni in diretta, il pubblico potrà godersi uno spettacolo unico con una doppia giuria internazionale. I visitatori saranno coinvolti nelle premiazioni, rendendo l’evento divertente per tutta la famiglia. I biglietti d’ingresso sono disponibili online e prevedono tariffe agevolate per bambini, ragazzi e anziani.

Un Evento Organizzato con Passione e Professionalità

L’Esposizione Internazionale Felina è organizzata dal Club Felino di Verona insieme all’E.N.F.I. (Ente Nazionale Felinotecnica Italiana), in collaborazione con il Movimento Azzurro e Farmina. Questo evento unico rappresenta un’opportunità straordinaria per gli amanti dei gatti di tutto il mondo di incontrare le più belle razze feline e vivere un’esperienza indimenticabile a contatto con questi affascinanti animali.

About The Author