I lip balm dominano l’estate 2023: il nuovo trend per labbra morbide e idratate

Ultimo aggiornamento il 30 Luglio 2024 by Giordana Bellante

L’estate 2023 segna un cambiamento significativo nel mondo della bellezza. I lip balm, tradizionali burri cacao, si sono evoluti in sofisticati prodotti di trucco, posizionandosi al centro dell’attenzione sia nei saloni di bellezza che sui social media. Con l’International Lipstick Day del 29 luglio come cornice per l’emergere di questa tendenza, i lip balm super idratanti stanno guadagnando popolarità tra celebrità e appassionati di makeup. Approfondiamo questo fenomeno sempre più in voga.

L’evoluzione dei lip balm: da protezione a make-up

Un nuovo alleato di bellezza

Tradizionalmente usati per proteggere le labbra dal freddo in inverno, i lip balm hanno subito una metamorfosi con l’arrivo del caldo. Oramai, questi prodotti non solo garantiscono idratazione, bensì offrono anche colore e luminosità. Grazie a ingredienti nutrizionali innovativi e coloranti sofisticati, oggi i lip balm possono trasformarsi in vere e proprie alternative ai rossetti.

Il successo dei lip balm è alimentato da una crescente consapevolezza riguardo la skincare per le labbra, sia da parte delle consumatrici che degli esperti del settore. Le nuove formulazioni, come quella del Prada Balm, non solo abbelliscono ma curano anche, grazie a composti come il bifidus, noto per le sue proprietà benefiche. Il trend sta quindi migrando verso formule sempre più ricche che combinano la bellezza con la cura della pelle.

Il ruolo dei social media e delle celebrity

Le piattaforme social hanno svolto un ruolo fondamentale nella diffusione di questa tendenza. Celebrità come Sabrina Carpenter e Win Metawin hanno portato i lip balm sotto i riflettori, illustrando come questi prodotti possano essere non solo funzionali, ma anche glamour. Con oltre 374.000 tag su TikTok e Instagram, i lip balm stanno creando una vera e propria comunità di appassionati che condividono consigli e tutorial. Questa visibilità sui social media ha contribuito a un incremento delle vendite e delle ricerche online, segnalando un chiaro cambiamento nelle preferenze dei consumatori.

Ingredienti innovativi e nuove formulazioni

Un approccio più sostenibile e naturale

In risposta alle nuove esigenze dei consumatori, molte aziende stanno investendo in ingredienti più naturali e sostenibili. Marchi come Summer Fridays, Kylie Cosmetics e Sol De Janeiro si stanno facendo notare per le loro formulazioni che, oltre a valorizzare le labbra, contribuiscono anche alla loro salute. Ad esempio, il nuovo YSL Candy Glow si adatta al pH delle labbra, offrendo un colore unico e luminoso, mentre le sue proprietà idratanti garantiscono una cura duratura.

Inoltre, molti lip balm ora includono ingredienti botanici che forniscono nutrimento e protezione. L’uso di oli come quello di jojoba e burro di karité è diventato frequente, con la promessa di labbra più morbide e levigate. Queste innovazioni non solo miglioreranno l’aspetto, ma limiteranno anche l’insorgenza di segni di invecchiamento, come le rughe.

Tendenze di bellezza: dal lucido al matte

Le recenti tendenze di bellezza spaziano dai lip gloss super lucidi a quelli con finitura matte. Il nuovo lip gloss Prisma Glass di ARMANI BEAUTY, per esempio, utilizza una tecnologia oil-in-gloss che non solo migliora la lucentezza ma apporta anche nutrimento, il che rappresenta una vera e propria rivoluzione nel settore. Le formulazioni che combinano bellezza e skincare stanno prendendo piede, superando l’idea tradizionale di un semplice cosmetico.

Nuove proposte sul mercato

I marchi di riferimento

Tra le novità più interessanti, il marchio Cle De Peau Beaute ha lanciato il suo The Precious Lipstick, un prodotto esclusivo che vanta ingredienti di lusso come polvere di diamanti e oro 24K. Queste opzioni, che uniscono eleganza e funzionalità, stanno attirando l’attenzione di una clientela sempre più esigente.

Altri marchi, come Gucci Westman, hanno presentato rossetti ad effetto morbido, caratterizzati da ingredienti nutrienti e una consistenza leggera, evidenziando la crescente domanda di prodotti multifunzionali. Analogamente, Tata Harper propone un lip balm anti-aging, enfatizzando un approccio olistico alla bellezza.

Tendenze emergenti tra i prodotti

Il panorama dei lip balm continua ad espandersi. Marchi come Kiko Milano stanno introducendo prodotti che combinano resistenza e idratazione, come il Gleam & Care SPF30 Lipstick. Con l’inclusione di filtri solari e ingredienti idratanti, questi lip balm offrono una soluzione alle esigenze delle donne moderne, che vogliono proteggere le proprie labbra anche durante le alte temperature estive.

La collezione limitata Bronzing 2024 di Artdeco e l’iniziativa di Latte Beauty confermano ulteriormente come il concetto di lip balm sia in continua evoluzione. L’idea di un prodotto che funge sia da trattamento che da cosmetico apre nuovi scenari per il futuro della bellezza.

Mentre ci avviciniamo alla fine dell’estate, è chiaro che i lip balm saranno un elemento centrale del makeup. Questi prodotti non sono più solo una necessità, ma un must-have nel beauty case di ogni appassionato di bellezza. La tendenza continua a crescere, promettendo un’ulteriore evoluzione nel mondo dei cosmetici.