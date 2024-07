I nuovi imperdibili della TV a Luglio 2024

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

La serie televisiva, ispirata al libro di Rebecca Godfrey, narra la misteriosa scomparsa della quattordicenne Reena Virk nel 1997. Attraverso gli occhi dell’autrice e di un’agente di polizia, la trama svela dettagli scioccanti su un omicidio che ha scosso una comunità.

Nell’antica Roma del 79 a.C., il regista Roland Emmerich ci trasporta in un mondo di intrighi, potere e violenza, dove le lotte dei gladiatori tengono la popolazione sotto controllo. Sir Anthony Hopkins brilla nei panni del potente Vespasiano in questa serie avvincente.

Una docu-serie toccante che esplora il tema dell’abuso di sostanze e del trauma generazionale attraverso la musica. Un viaggio emotivo che porta la cantautrice Melissa Etheridge a confrontarsi con storie di dolore e rinascita.

La terza e ultima stagione porta a conclusione le avventure di Leif Eriksson e compagni, in un viaggio che li porterà ai confini del mondo conosciuto. Un epico saluto agli eroi vichinghi che hanno ispirato generazioni.

Questa serie svela il lato oscuro e pericoloso degli influencer online, mostrando come la realtà dietro i social network possa nascondere segreti inquietanti. Un viaggio nel mondo virtuale che rivela verità scomode.

Segui le avventure di Ben, un ragazzino dotato di superpoteri alle prese con le sfide dell’adolescenza. Una storia di crescita e scoperte personali che affronta temi universali con un tocco di magia.

L’epica serie, nata dall’universo di Karate Kid, giunge alla sesta stagione con un confronto epico tra Daniel LaRusso, Johnny Lawrence e il temibile Terry Silver. Un’ultima sfida che segnerà il destino dei protagonisti per sempre.

In una Baltimora degli anni ’60 sconvolta da una misteriosa scomparsa, due donne si trovano coinvolte in una trama di segreti e pericoli. Un thriller avvincente che porta Natalie Portman sulle tracce di una verità oscura.

L’ultima stagione porta alla conclusione le vicende di Las Encinas, tra intrighi, amori e tradimenti. Un’epica saga che si chiude con colpi di scena e rivelazioni che cambieranno tutto.

Dopo il successo dei film, la serie tv porta avanti le vite dei suoi protagonisti, tra amori, delusioni e nuove scoperte. Un viaggio emozionante alla scoperta di sé stessi e dei propri desideri.

2. Roland Emmerich: Regista noto per aver diretto film come “Independence Day” e “Il giorno dopo domani”. Ha portato il pubblico nell’antica Roma con la serie “Those About to Die” su Prime Video, concentrandosi sulle lotte dei gladiatori e sull’intrigo politico dell’epoca.

3. Sir Anthony Hopkins: Attore britannico rinomato, famoso per i suoi ruoli memorabili in film come “Il silenzio degli innocenti” e “Hannibal”. Ha interpretato il ruolo di Vespasiano nella serie “Those About to Die” su Prime Video, portando alla vita il potente governante dell’antica Roma.

4. Melissa Etheridge: Cantautrice rock statunitense pluripremiata, conosciuta per brani come “I’m the Only One” e “Come to My Window”. La serie documentario “Melissa Etheridge I’m not Broken” su Paramount+ esplora il suo viaggio personale attraverso la musica, affrontando tematiche come l’abuso di sostanze e il trauma generazionale.

5. Leif Eriksson: Esploratore vichingo considerato il primo europeo a raggiungere il Nord America, circa cinque secoli prima di Cristoforo Colombo. La serie “Vikings: Valhalla” su Netflix conclude le avventure di Leif Eriksson e dei suoi compagni vichinghi.

6. Baltimora: Importante città statunitense sita sulle rive della baia di Chesapeake, famosa per la sua storia ricca di misteri e intrighi. La serie “La donna del lago” su Apple TV+ esplora una trama avvincente ambientata a Baltimora negli anni ’60, con Natalie Portman come protagonista.

7. Natalie Portman: Attrice premio Oscar conosciuta per i suoi ruoli in film come “Black Swan” e “V for Vendetta”. Ha interpretato diverse figure femminili intense e complesse nel corso della sua carriera. In “La donna del lago” su Apple TV+, Portman guida gli spettatori in una vicenda misteriosa ambientata nella Baltimora degli anni ’60.