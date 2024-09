I sospetti di Jennifer Lopez su Ben Affleck: il timore del riavvicinamento con Jennifer Garner

Ultimo aggiornamento il 15 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Il mondo del gossip è scosso dai recenti eventi che coinvolgono Jennifer Lopez e Ben Affleck, pochi giorni dopo l’ufficializzazione del loro divorzio. Secondo quanto riportato dalla rivista In Touch, J. Lo nutre fondati timori che Affleck, la sua ex moglie Jennifer Garner e madre dei suoi figli, possano riprendere la loro relazione. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda che tiene incollati agli schermi i fan delle due star.

I timori di J. Lo sulla relazione tra Ben e Jennifer

Jennifer Lopez è stata recentemente al centro di voci insistenti che insinuano che il suo ex marito, Ben Affleck, stia riavvicinandosi alla sua ex moglie, Jennifer Garner. La cantante e attrice, dopo aver ufficialmente chiuso il suo matrimonio con Affleck, sembra essere sempre più insicura riguardo alle dinamiche tra il marito e la madre dei suoi figli. Secondo le dichiarazioni riportate da una fonte, la visione di Affleck e Garner in atteggiamenti affettuosi avrebbe spinto Lopez a prendere la decisione definitiva di chiedere il divorzio.

Lopez, che a lungo aveva sperato in una riconciliazione, vede in queste immagini un segnale preoccupante. La fonte ha rivelato: “Vedere le foto di loro insieme, in modo che sembravano più una coppia che una coppia di ex, ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso per J. Lo.” Questo momento di rivelazione ha messo in dubbio le vere intenzioni di Affleck, portando Lopez a chiedersi se fosse stata più un “mezzo” per riavvicinare l’attore alla sua ex moglie.

Ben Affleck e il legame con Jennifer Garner

Ben Affleck, 52 anni, e Jennifer Garner, 51, hanno dato vita a una delle coppie più seguite di Hollywood dal 2005 fino alla loro separazione nel 2018. Insieme, hanno accolto tre figli: Violet, 18 anni, Fin, 15, e Samuel, 12. Nonostante il divorzio, i due si sono sempre sforzati di mantenere un buon rapporto, cercando di co-genitorialità con il massimo della cooperazione. Tuttavia, questo legame stretto sembra avere ripercussioni sul matrimonio tra Affleck e Lopez.

Recentemente, i due ex sposi sono stati avvistati insieme in diverse occasioni. Le foto di Affleck che assiste alla prima del college di Violet a Yale, in compagnia di Garner, hanno suscitato insinuazioni e preoccupazioni nel cuore di Jennifer Lopez. Le dichiarazioni di un insider raccontano di come la situazione fosse già complicata e che, durante i momenti di crisi nel loro breve matrimonio, Affleck si rifugiasse spesso nell’abbraccio dell’ex, alimentando dubbi e gelosie nella nuova compagna.

Il supporto di Jennifer Garner a Ben Affleck

Gli eventi recenti hanno evidenziato come Jennifer Garner si sia mostrata un sostegno costante per Ben Affleck, nonostante le complessità legate al suo divorzio da Lopez. Fonti vicine all’attore comunicano che Garner è stata una roccia, offrendo supporto morale in un momento di alta pressione mediatica e personale.

Le immagini di Affleck e Garner insieme non fanno altro che alimentare l’idea che, nonostante i loro percorsi di vita separati, i legami familiari tra loro rimangano intensi. Secondo quanto sostenuto da vari portavoce, i due hanno mantenuto un’amicizia solida, in grado di resistere anche all’inevitabile tumulto che alcuni eventi pubblici hanno generato nel recente passato.

Mentre Lopez e Affleck affrontano la difficile fase della separazione, la questione del riavvicinamento tra Affleck e Garner continua a occupare la cronaca rosa, attirando l’attenzione di media e fan. Un’ulteriore conferma che, nelle relazioni, le dinamiche familiari e sentimentali possono rivelarsi ben più complesse di quanto si possa pensare.