Il Beer Garden agricolo a due passi da Roma che celebra la birra artigianale e la campagna

Ultimo aggiornamento il 29 Agosto 2025 by Emiliano Belmonte

Nel cuore della campagna laziale, a pochi minuti da Roma, esiste un luogo dove il tempo rallenta, l’aria profuma di luppolo e il concetto di beer garden si fonde con la cultura agricola. Stiamo parlando di Podere 676, un birrificio agricolo con beer garden a Roma tra i più autentici del territorio, capace di coniugare relax, qualità e identità.

Un nuovo concetto di Beer Garden nel Lazio

Non si tratta solo di uno spazio verde dove bere birra all’aperto, ma di un’esperienza immersiva. Podere 676 sorge su un terreno di due ettari dove si coltivano orzo e luppolo, ingredienti alla base delle birre prodotte in loco. Il grande prato alberato, arredato con tavoli in legno grezzo, balle di fieno e luci sospese tra gli alberi, crea l’atmosfera perfetta per vivere un momento conviviale e autentico, lontano dal caos urbano.

Un vero beer garden Lazio, dove il legame con la terra è concreto: le birre vengono spillate a pochi metri dal luppoleto e ogni sorso racconta un frammento di questa storia agricola.

Un’offerta brassicola a filiera corta

Il fiore all’occhiello del birrificio è la APA 50, una American Pale Ale realizzata in single hop con Cascade coltivato direttamente nel podere. Una birra fresca, agrumata, con un amaro bilanciato, simbolo di una produzione che privilegia la qualità e la territorialità.

Oltre alla APA, il birrificio propone Blanche, Bock, Triple e birre stagionali come la Fresh Hop: una birra realizzata con luppolo appena raccolto, disponibile durante il periodo della vendemmia, da fine estate a inizio autunno.

Eventi, live music e convivialità all’aperto

Durante la stagione estiva, il beer garden di Podere 676 diventa palcoscenico di un calendario ricco di appuntamenti. Il Podere Summer Festival, ad esempio, accompagna tutti i sabati da giugno ad agosto con concerti live, DJ set e food corner, creando un punto di riferimento per chi cerca serate alternative nella natura.

In occasione di festività e ricorrenze, il prato si trasforma in uno spazio modulabile per accogliere eventi privati, compleanni, feste aziendali o addii al nubilato/celibato, sempre nel rispetto del contesto agricolo.

Visita al luppoleto e degustazione: il valore dell’esperienza

Per chi desidera approfondire il legame tra agricoltura e birrificazione, Podere 676 propone tour guidati con visita al luppoleto, spiegazione delle tecniche di coltivazione e una degustazione finale delle birre artigianali. L’esperienza si svolge all’ombra degli alberi del beer garden, con assaggi abbinati a focaccia e pinse romane.

Un’attività che sta riscuotendo sempre più interesse da parte di turisti, gruppi e appassionati di birra, attratti dalla possibilità di “vedere da vicino” il ciclo produttivo della birra agricola.

Come raggiungere Podere 676

Il beer garden di Podere 676 si trova in Via Antonio Casetti 30, Fiumicino (RM), facilmente raggiungibile sia in auto che con mezzi pubblici. Ampio parcheggio, area verde attrezzata e spazi per bambini rendono il Podere una meta ideale anche per famiglie.

Un’eccellenza del territorio romano

In un’epoca in cui la qualità e l’esperienzialità sono al centro della scelta del consumatore, Podere 676 rappresenta un modello virtuoso di beer garden a Roma, capace di unire produzione agricola, ospitalità rurale e cultura brassicola. Un luogo dove la birra si beve, ma prima ancora si coltiva.

📍 Info e prenotazioni: www.podere676.com

📲 Social: Instagram | Facebo