Il Caciottone di Norcia ottiene il riconoscimento Igp: un traguardo per l’Umbria e la sua tradizione casearia

Ultimo aggiornamento il 2 Agosto 2024 by Redazione

Il Caciottone di Norcia ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Indicazione Geografica Protetta , un’importante conferma delle sue radici culturali e gastronomiche nella regione Umbria. Questo conferimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, segna un passo significativo nella valorizzazione dei prodotti locali e tende a promuovere l’economia della Valnerina, conosciuta per le sue eccellenze casearie.

La procedura per il riconoscimento Igp

Un impegno costante da parte della Regione

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha sottolineato l’importanza di questo risultato, evidenziando come l’ente regionale abbia dedicato tempo e risorse per garantire che il Caciottone di Norcia potesse ottenere l’Igp. “Abbiamo seguito con attenzione l’intero iter della richiesta,” ha dichiarato Tesei, ricordando il suo personale coinvolgimento e l’interazione con le istituzioni italiane a Bruxelles.

Questo riconoscimento non è arrivato per caso; è il risultato di un lungo processo di certificazione che ha richiesto un’accurata preparazione della documentazione e la dimostrazione della specificità del prodotto rispetto ad altri formaggi. Gli operatori della filiera, dagli allevatori fino ai produttori, hanno collaborato attivamente per far emergere le peculiarità del Caciottone di Norcia, elementi che giustificano la richiesta di tutela legale.

Vantaggi del riconoscimento Igp

Ora che il Caciottone di Norcia è ufficialmente un prodotto Igp, i benefici sono molteplici. Quest’assegnazione non solo tutela la produzione locale, ma offre anche una maggiore sicurezza economica per gli allevatori e i produttori. Con l’inserimento dell’Igp, ci si aspetta un miglioramento dei prezzi di mercato, permettendo così agli operatori locali di valorizzare le loro professionalità e la qualità del prodotto.

Inoltre, il riconoscimento Igp è un segnale forte per i consumatori, che possono ora essere certi di acquistare un prodotto autentico e di alta qualità, legato a un territorio specifico. Questo aspetto non solo favorisce il mercato locale, ma contribuisce anche a promuovere l’Umbria come meta turistica per gli amanti della gastronomia.

L’importanza del Caciottone di Norcia nel panorama gastronomico

Riconoscimento della cultura casearia

Il Caciottone di Norcia è considerato un simbolo dell’identità gastronomica dell’Umbria, rappresentando secoli di tradizione nella lavorazione dei formaggi. La sua produzione è fortemente radicata nella cultura della Valnerina, un’area geografica nota per le sue pratiche agricole sostenibili e per l’allevamento di razze ovine e caprine autoctone. La qualità del latte utilizzato, insieme ai metodi di produzione tradizionali, conferisce al Caciottone caratteristiche uniche, che lo distinguono nel panorama dei formaggi italiani.

L’assegnazione dell’Igp non è solo un traguardo, ma un’opportunità di crescita per il settore. La filiera casearia locale beneficerà di un sostegno maggiore, potendo contare su incentivi e progetti di promozione, che faciliteranno anche l’esportazione del Caciottone di Norcia verso mercati esteri.

Il Caciottone di Norcia e il turismo enogastronomico

L’appellativo Igp stimola anche il turismo enogastronomico: i visitatori avranno sempre più motivi per scoprire il fascino della Valle e le tradizioni gastronomiche dalla forte componente locale. Manifestazioni, fiere e degustazioni potenziali verranno organizzate per far conoscere questo prodotto e il suo processo di lavorazione, attirando esperti e appassionati.

Con il Caciottone di Norcia Igp, ora sono 32 i prodotti umbri certificati con marchi Dop e Igp. Questo posizionamento non solo conferisce prestigio alla regione, ma contribuisce a creare una rete di prodotti di alta qualità, attivando un circolo virtuoso per il sostegno delle piccole e medie imprese locali.

Un futuro promettente si delinea per questa delizia gastronomica dell’Umbria, grazie a un riconoscimento che celebra l’unicità di un territorio e delle sue tradizioni.