Il cammino della terza stagione di Doc – Nelle tue mani

Doc – Nelle tue mani 3: Le vicende del Policlinico Ambrosiano

La terza stagione di Doc – Nelle tue mani, prodotta da Matilde e Luca Bernabei, continua la storia di Andrea Fanti al Policlinico Ambrosiano. Con la regia di Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto, la serie è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Gli episodi vanno in onda su Rai 1 ogni giovedì, a partire dall’11 gennaio 2024, per un totale di otto settimane.

Nell’undicesima puntata di Doc – Nelle tue mani 3, andata in onda giovedì 29 febbraio 2024 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, gli spettatori sono stati coinvolti nelle intricanti vicende del Policlinico Ambrosiano. Le varie sottotrame si intrecciano, mostrando il talento degli attori e la cura dei dettagli nella produzione. La serie continua a conquistare il pubblico con la sua capacità di emozionare e coinvolgere.

Un’inedita puntata di Doc – Nelle tue mani

La settima puntata di Doc – Nelle tue mani, composta dagli episodi 13 e 14, va in onda stasera. A causa del Festival di Sanremo, un evento di grande rilevanza per la televisione italiana, la fiction ha saltato un appuntamento ad inizio febbraio. Tuttavia, la serie ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nella programmazione televisiva, continuando a intrattenere il pubblico con la sua trama avvincente e le performance degli attori.

La programmazione dettagliata di Doc – Nelle tue mani 3

La terza stagione di Doc – Nelle tue mani segue una programmazione precisa, con un episodio in onda ogni giovedì sera su Rai 1 e su RaiPlay. Ogni puntata si rivela ricca di colpi di scena e momenti toccanti, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori. Dalla prima puntata, trasmessa l’11 gennaio 2024, fino all’ultima prevista per il 7 marzo dello stesso anno, la serie porta avanti in maniera avvincente le vicende dei personaggi, regalando emozioni e suspance a ogni episodio.

Il fascino e il successo di Doc – Nelle tue mani

La serie Doc – Nelle tue mani continua a conquistare il pubblico con la sua trama avvincente e le interpretazioni di alto livello del cast. Ogni episodio regala momenti intensi e sorprendenti, tenendo gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultima puntata. La combinazione di una storia coinvolgente, una produzione di qualità e la professionalità degli attori rendono Doc – Nelle tue mani una delle serie più seguite e amate dal pubblico italiano.