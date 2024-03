Il Compleanno di Bastian Muller e Ilary Blasi: Una Fuga Romantica sul Lago di Lucerna

Buon Compleanno nel Lusso Svizzero

Ilary Blasi, conduttrice televisiva italiana, ha sorpreso il suo compagno, l’imprenditore tedesco Bastian Muller, per il suo 37esimo compleanno. Per festeggiare l’occasione, la coppia si è diretta verso il suggestivo lago di Lucerna, dove li attendeva un resort di lusso pronto ad accoglierli in una suite da sogno. Con una vasca idromassaggio privata e una piscina termale con vista mozzafiato, il soggiorno si è trasformato in un’esperienza indimenticabile, anche se il prezzo di tremila euro a notte potrebbe far sobbalzare più di uno.

Dolci Auguri da Ilary Blasi a Bastian Muller

Celebrazioni e Dolce Intimità

Attraverso un toccante post su Instagram, Ilary Blasi ha espresso il suo affetto per Bastian Muller con parole cariche di amore e dolcezza. Nella foto condivisa, i due amanti sono ritratti abbracciati, sullo sfondo della romantica canzone “Every Breath You Take” dei Police. Dopo aver recentemente viaggiato in Africa e festeggiato l’ottavo compleanno di Isabel Totti a Roma, la coppia ha deciso di trascorrere del tempo insieme in Svizzera, optando per un resort sul suggestivo lago di Lucerna, dove l’intimità di una spa privata in camera ha aggiunto un tocco di magia alla loro fuga romantica.

Ritorno al Passato: Ilary Blasi e Bastian Muller, un Anno Dopo

Un Anniversario di Amore e Complicità

Proprio un anno fa, in occasione del compleanno di Bastian Muller, Ilary Blasi aveva pubblicato la prima foto insieme all’imprenditore tedesco, ufficializzando così una storia che aveva preso forma alcuni mesi prima, durante un viaggio a New York. Questa celebrazione speciale segna un traguardo importante per la coppia, che riconferma il loro legame più forte che mai. Con dolci messaggi di auguri e condividendo momenti di intimità e complicità, Ilary e Bastian dimostrano di essere uniti da un amore che continua a crescere nel tempo.