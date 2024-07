Il debutto di “Fly Me to the Moon” suscita reazioni divergenti

Ultimo aggiornamento il 15 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Il recente film “Fly Me to the Moon”, con Channing Tatum e Scarlett Johansson come protagonisti e diretto da Greg Berlanti, ha provocato un dibattito acceso tra i critici su Rotten Tomatoes. Il film, ambientato durante la corsa allo spazio degli anni ’60 e scritto da Rose Gilroy basandosi su una storia di Bill Kirstein e Keenan Flynn, ha ricevuto valutazioni contrastanti.

Channing Tatum si avvicina al record di Rotten Tomatoes con una nuova produzione

Il punteggio del 67% ottenuto dai critici è stato controbilanciato da una solida valutazione dell’88% da parte del pubblico, stabilendo un nuovo record per l’attore Channing Tatum, che si avvicina al suo precedente traguardo con il film “Dog” del 2022, raggiungendo così un ottimo risultato. Anche se l’attore ha ottenuto risultati eccellenti in passato con film come “The LEGO Movie”, dove ha doppiato il personaggio di Superman, è con “Fly Me to the Moon” che si sta avvicinando a un nuovo apice.

Il cast di supporto e il cambiamento di rotta verso il grande schermo

Il film vanta un cast di supporto di alto livello, tra cui Jim Rash, Ray Romano, Woody Harrelson, Colin Woodell, Colin Jost e Anna Garcia, che hanno contribuito a creare un’opera cinematografica di grande impatto. Inizialmente pensato per lo streaming su Apple TV+, il film ha sorpreso tutti debuttando sul grande schermo grazie alle reazioni positive dei focus group durante le proiezioni di prova.

Greg Berlanti ha dichiarato: “Abbiamo avuto un feedback entusiastico dai test in diverse città, dimostrando un’interesse tangibile per un film originale nonostante il contesto storico in cui è ambientato“.

Le prospettive future di “Fly Me to the Moon”

Nonostante il favore del pubblico, il film ha avuto un inizio tiepido al botteghino con incassi attorno ai 10 milioni di dollari, posizionandosi al quinto posto al box office. Con un budget di produzione superiore ai 100 milioni di dollari, potrebbe trovare il suo pubblico durante la distribuzione in streaming su Apple TV+ dopo il passaggio nelle sale cinematografiche.

L’invito a vivere un’epoca indimenticabile

Nonostante le prime sfide, “Fly Me to the Moon” continua a essere proiettato nei cinema, offrendo agli spettatori l’opportunità di immergersi in una storia d’amore avvincente durante uno dei periodi più iconici della storia americana.

