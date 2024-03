Il Matrimonio di **Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: La Data Svelata a Verissimo

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ospiti di Silvia Toffanin a “Verissimo”, hanno finalmente svelato la data delle loro tanto attese nozze. Dopo sette anni dall’incontro al “Grande Fratello Vip”, la coppia ha deciso di coronare il loro sogno d’amore. L’atmosfera in studio si è caricata di emozione sulle note di una canzone di Tananai, la preferita di Cecilia. La coppia ha condiviso con il pubblico il percorso che li ha portati a questo momento speciale.

Sette Anni di Crescita e Amore

_Cecilia Rodriguez ha ricordato con nostalgia quei sette anni intensi e belli trascorsi insieme a Ignazio Moser. “Sono stati sette anni in cui siamo cresciuti insieme, ci siamo accompagnati”, ha detto con riconoscenza. Per lei, il fatto di essere cresciuti insieme è stata la parte più bella di questa esperienza. Dopo aver preso tempo per comprendere se il matrimonio fosse davvero il passo giusto da compiere, entrambi hanno finalmente preso la decisione di unirsi per sempre.

Il Grande Giorno: 30 Giugno

La coppia ha rivelato che il giorno speciale delle nozze sarà il 30 giugno, una domenica che ha un significato particolare per loro. Nonostante Cecilia avesse in mente una data leggermente diversa, hanno scelto questo giorno per via della disponibilità e della magia che porta con sé. Hanno pianificato di festeggiare in due momenti distinti: prima con le famiglie e poi con gli amici, per un totale di circa duecento invitati.

Dettagli Intimi ed Emotivi

Cecilia e Ignazio hanno condiviso alcuni dettagli intimi del loro grande giorno. La presenza di familiari e amici stretti, che rappresentano le persone più importanti per loro, è stata una priorità nella creazione della lista degli invitati. Tuttavia, ci sono stati piccoli attriti riguardo agli ospiti, ma la coppia ha saputo gestire con maturità le diversità di opinioni.

Il Ruolo delle Damigelle e dei Familiari

Cecilia ha annunciato con gioia che sua sorella Belen sarà la damigella d’onore, un ruolo che si merita pienamente. Sarà affiancata da altre damigelle durante il grande giorno, mentre il nipotino di Ignazio, Santiago, porterà gli anelli, insieme alla partecipazione speciale dei loro cani, considerati come membri della famiglia. La presenza calorosa della famiglia, con il fratello Jeremias come testimone e il padre emozionato, rende il momento ancora più speciale e significativo per la coppia.

Un Amore Approvato e Celebrato

Mamma della sposa ha voluto lasciare un toccante messaggio alla coppia, che ha scatenato lacrime di commozione. Cecilia e Ignazio hanno mostrato la loro gratitudine e felicità per avere attorno a loro persone così importanti e che approvano e celebrano il loro amore.