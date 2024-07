Il matrimonio di Federico Chiesa e Lucia Bramani

Ultimo aggiornamento il 18 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Federico Chiesa, noto calciatore, e Lucia Bramani, modella, stanno per unirsi in matrimonio il prossimo 20 luglio in un’emozionante cerimonia, avvenimento che attira l’attenzione di numerosi ammiratori.

Il luogo del matrimonio e gli ospiti attesi

La coppia ha scelto il suggestivo Duomo di San Lorenzo a Grosseto come location per la cerimonia religiosa, evidenziando l’importanza e la bellezza del luogo. Le celebrazioni inizieranno alle 16 e successivamente i festeggiamenti proseguiranno presso il Castello Vicarello a Cigliano. La presenza di varie personalità di spicco nel mondo dello sport e dello spettacolo rende l’evento ancora più speciale.

Il Legame Profondo tra Federico Chiesa e Lucia Bramani

La relazione tra Federico Chiesa e Lucia Bramani ha radici solide emerse dal loro annuncio ufficiale di fidanzamento, condiviso attraverso un tenero post sui social. La loro storia d’amore, nata nel gennaio del 2022, ha catturato l’attenzione del pubblico, essendo entrambi figure di spicco nei rispettivi settori. Federico Chiesa, figlio dell’ex calciatore Enrico Chiesa, e Lucia Bramani, modella e psicologa, hanno condiviso momenti significativi e emozionanti, come la prima volta di Lucia allo stadio, che ha segnato un nuovo capitolo nella loro relazione.

L’intervista che ha emozionato i fan

Nel documentario Back On Track di Prime Video, la presenza di Lucia Bramani accanto a Federico Chiesa ha svelato un lato più intimo e personale del calciatore. Lucia ha condiviso la sua esperienza di scoperta del mondo del calcio attraverso gli occhi di Federico, evidenziando il suo supporto e la comprensione reciproca. Il racconto dell’attaccante sulle fragilità e sul sostegno ricevuto da Lucia ha toccato profondamente il pubblico, sottolineando la forza della loro unione e la capacità di superare insieme le sfide.

In attesa del grande giorno, l’unione tra Federico Chiesa e Lucia Bramani si profila come un capitolo significativo nella loro storia d’amore, testimoniando la forza dei legami e l’importanza di condividere momenti speciali insieme.