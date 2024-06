Il Matrimonio Segreto di Mara Carfagna e Alessandro Ruben a Sorrento

Ultimo aggiornamento il 27 Giugno 2024 by Giordana Bellante

Mara Carfagna e Alessandro Ruben hanno scelto di celebrare il loro matrimonio in segreto, con invitati che hanno ricevuto istruzione di mantenere riservatezza assoluta. Anche la figlia della coppia, Vittoria, ha avuto un ruolo speciale durante la cerimonia.

Uniti dal 2013, Mara Carfagna e Alessandro Ruben hanno accolto la loro figlia Vittoria nel novembre 2020. Dopo anni di relazione discreta, la coppia ha deciso di coronare il proprio amore con il matrimonio, annunciato solo di recente.

Questo è il secondo matrimonio per Mara Carfagna, che in passato aveva sposato Marco Mezzaroma nel 2011. La storia con Alessandro Ruben rappresenta una nuova pagina nella vita dell’ex ministra, dopo la dolorosa separazione dal primo marito.

In questa nuova fase della sua vita, Mara Carfagna ha trovato in Alessandro Ruben un compagno con cui condividere gioie e dolori, superando le difficoltà del passato e guardando con ottimismo al futuro.

– Alessandro Ruben: Non sono note informazioni pubbliche rilevanti su di lui al di fuori della sua relazione con Mara Carfagna e del loro matrimonio.

– Marco Mezzaroma: È un imprenditore italiano, figlio di un politico italiano. È stato il primo marito di Mara Carfagna, sposato nel 2011.

– Vittoria: È la figlia di Mara Carfagna e Alessandro Ruben, nata nel novembre 2020. Non sono note ulteriori informazioni su di lei oltre a quanto riportato nell’articolo.

