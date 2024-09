Il Ministero dell’Agricoltura destina 900.000 euro alla valorizzazione dei prodotti Dop e Igp

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha annunciato oggi l’approvazione di un decreto che prevede la messa a disposizione di 900.000 euro per il supporto alla valorizzazione e salvaguardia dei prodotti con marchio Dop e Igp. Questo provvedimento, che potrà essere incrementato in base a ulteriori risorse che si rendessero disponibili, si propone di sostenere le iniziative dei Consorzi di tutela e delle Associazioni di rappresentanza, avviando progetti sia a livello nazionale che internazionale.

Obiettivi del decreto: promuovere il settore agroalimentare

Sostenere le indicazioni geografiche

Il decreto mira a rafforzare il sistema delle Indicazioni Geografiche, una componente fondamentale del patrimonio agroalimentare italiano. Questi marchi garantiscono l’origine e la qualità dei prodotti, rendendoli riconoscibili e apprezzati a livello globale. Il Ministro Francesco Lollobrigida ha sottolineato l’importanza dei contributi che saranno erogati, evidenziando come questi sosterranno progetti di ricerca scientifica e attività promozionali.

Incentivare la collaborazione tra consorzi

Oltre a finanziare ricerche e promozioni, il decreto promuove anche la collaborazione tra i vari Consorzi di Tutela e le associazioni di settore. Il Ministero intende favorire i processi di aggregazione, affinché le realtà locali possano affrontare insieme le sfide del mercato e garantire un successo collettivo per il Made in Italy. Questo approccio consente di unire risorse e competenze, aumentando così l’efficacia delle singole iniziative.

Criteri di ammissione e finanziamento dei progetti

Modalità di accesso ai contributi

I soggetti interessati a beneficiare dei contributi dovranno presentare le loro domande entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del decreto. I progetti saranno valutati attraverso un sistema di punteggio che attribuirà fondi in base alla qualità e all’efficacia delle proposte presentate, fino a un massimo di 250.000 euro per ciascun progetto. Questo sistema di valutazione garantisce che i contributi siano destinati a iniziative realmente meritevoli e in grado di apportare un valore aggiunto al settore agroalimentare.

Progetti di ricerca e sostenibilità

Una delle aree chiave in cui i fondi saranno impiegati è la ricerca e la sostenibilità. I progetti selezionati dovranno dimostrare come intendano integrare pratiche sostenibili nella loro operatività, contribuendo a salvaguardare non solo la qualità dei prodotti ma anche le risorse naturali e l’ambiente. Ciò è particolarmente rilevante in un contesto globale sempre più orientato verso la sostenibilità e la responsabilità sociale.

Impatto sulle aziende e sul Made in Italy

Un potenziamento del settore agroalimentare

L’iniziativa del Ministero rappresenta un’importante misura di supporto per il settore agroalimentare italiano. I finanziamenti aiuteranno le aziende a migliorare la loro competitività, permettendo loro di investire in innovazione e promozione. I prodotti Dop e Igp non solo rappresentano un’eccellenza italiana, ma costituiscono anche un ottimo strumento per attrarre turisti e consumatori curiosi di scoprire le tradizioni gastronomiche locali.

Espansione del mercato globale

In un’epoca caratterizzata dalla crescente globalizzazione, il rafforzamento del sistema delle Indicazioni Geografiche si traduce anche in una maggiore visibilità per i prodotti italiani sui mercati internazionali. La valorizzazione dei prodotti Dop e Igp contribuisce a espandere le opportunità commerciali e a sostenere le economie locali, rendendo i prodotti italiani non solo delle semplici merci, ma simboli di un patrimonio culturale tutelato e apprezzato a livello globale.

Il provvedimento del Ministero dell’Agricoltura rappresenta così un passo significativo verso la valorizzazione delle tradizioni gastronomiche italiane e un ulteriore sostegno al settore agroalimentare.