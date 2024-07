Il mistero di Damiano David: il frontman di Maneskin scompare dai social

Ultimo aggiornamento il 8 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Damiano David, la celebre voce dei Maneskin, sembra essersi dileguato dai social media lasciando i suoi fan nel panico. L’ultima traccia del cantante romano sui social risale al 25 giugno, quando ha posato come testimonial di Diesel. Da allora, un silenzio assoluto ha circondato la sua presenza online, generando speculazioni e preoccupazioni tra i suoi seguaci. Anche la sua compagna, l’attrice Dove Olivia Cameron, non ha aggiornato il suo profilo dagli stessi giorni, contribuendo a incrementare il mistero.

Damiano David: la svolta americana e i progetti futuri

Dopo essersi trasferito in California per stare vicino a Dove Olivia Cameron, Damiano sembra aver preso una nuova direzione. Le rare apparizioni pubbliche del cantante si limitano ai red carpet americani, dove si presenta sempre impeccabile, creando un alone di enigma intorno alla sua persona. Il distacco dai riflettori italiani ha fatto nascere molte ipotesi riguardo al suo futuro professionale e personale, alimentando discussioni e congetture tra i fan.

Una delle teorie più gettonate riguarda un possibile progetto solista. Scatti di Damiano in studio di registrazione con autori internazionali hanno fatto il giro del web, suggerendo che potrebbe essere al lavoro su un album da solista distinto dal repertorio dei Maneskin. I fan si dividono tra la curiosità per i nuovi progetti e la nostalgia per il fervore del gruppo che li ha portati al successo globale.

Maneskin senza Damiano David: la band prosegue il suo percorso

Mentre il frontman rimane avvolto nel mistero, i Maneskin continuano il loro tour europeo con tenacia.

Victoria, la bassista della band, si cimenta come dj in vari festival, cercando di mantenere viva la presenza del gruppo tra i fan. La community di sostenitori dei Maneskin è in fermento, interrogandosi se questo segni l’inizio di una nuova fase per Damiano o semplicemente una pausa di riflessione.

L’attesa è tanta per gli sviluppi futuri della rock band e del suo carismatico frontman che da tempo è scomparso dai social.

