Il neoministro Alessandro Giuli inizia il suo mandato alla Cultura tra G7, nomine e sfide

Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Alessandro Giuli, neoministro della Cultura, si è presentato per la prima volta a Palazzo Chigi, avviando così ufficialmente il suo incarico. Con una serie di dossier sul tavolo e un incontro istituzionale con la premier Giorgia Meloni, il nuovo entrato del governo ha messo in luce le principali sfide che dovrà affrontare. Tra queste figurano l’organizzazione del G7 della Cultura a Napoli, le nomine presso il museo Maxxi e le controversie legate al cinema italiano. Vediamo nel dettaglio cosa comportano questi temi.

Il G7 della Cultura: una sfida da affrontare

L’organizzazione del G7 della Cultura, previsto a Napoli, occupa un posto centrale nell’agenda di Giuli. Quest’evento internazionale richiede una preparazione meticolosa e approfondita, poiché riunirà i leader dei paesi più influenti per dibattere questioni culturali di rilevanza globale. Il neoministro ha dimostrato di voler mantenere una certa riservatezza e discrezione, evitando interviste e apparizioni pubbliche finora, il che rende le sue prossime mosse ancora più interessanti da osservare.

Il colloquio con Giorgia Meloni, durato all’incirca un’ora e mezza, ha probabilmente incluso discussioni sui dettagli operativi dell’appuntamento culturale. Sebbene Giuli non abbia ancora fornito informazioni concrete sui preparativi, l’importanza del G7 è indiscutibile. Inoltre, la possibile visita a Pompei, una delle meraviglie storiche italiane, è ancora in fase di valutazione. Questa tappa potrebbe essere significativa e potrebbe contribuire a promuovere la cultura italiana a livello mondiale.

La successione al Maxxi: un passaggio delicato

Parallelamente all’organizzazione del G7 della Cultura, Giuli si trova di fronte al compito delicato di occuparsi della successione alla presidenza del museo MAXXI. Con l’uscita di Giuli dal ruolo che ha ricoperto fino a questo momento, la scelta del nuovo presidente è fondamentale per garantire continuità e innovazione nel museo dedicato all’arte contemporanea. Era attesa per oggi la nomina del facente funzione, il cui passaggio avverrà attraverso la cooptazione del membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

In questa fase, Raffaella Docimo, medico odontoiatra, ha fatto un passo indietro, proponendo invece Emanuela Bruni, giornalista con una solida esperienza nel settore. La questione è particolarmente delicata e potrebbe generare ulteriore dibattito all’interno del Cda. Nonostante l’imminente assegnazione, il consiglio non è ancora stato convocato, il che suggerisce che ci sono ancora delle incertezze e delle dinamiche interne da considerare.

Cinema italiano e commissioni selettive: nomine in stallo

Un’altra questione di rilievo riguarda le nomine nella commissione “selettivi” del cinema italiano, incaricata di selezionare i film eleggibili per tax credit. La questione è giunta in primo piano soprattutto in seguito alle proteste di diversi operatori del settore, star del cinema e sindacati. I nomi per questa commissione, indicati dall’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, sono ora in attesa di approvazione. Tuttavia, il loro passato rimane fonte di polemiche e incertezze.

I membri proposti, tra cui Paolo Mereghetti, Valerio Caprara e Manuela Maccaroni, stanno vivendo un periodo di attesa mentre Giuli potrebbe avere l’opportunità di intervenire ancora prima che le nomine siano finalizzate. Maccaroni, in particolare, è considerata una figura competitiva per un’altra importante nomina, quella nel CdA della Festa del Cinema di Roma, dimostrando che il panorama culturale è in continuo mutamento.

Parallelamente a queste dinamiche, circa venti funzionari stanno per firmare il loro nuovo contratto di lavoro al Ministero della Cultura, segnalando così un rinnovamento e un ripristino della funzionalità amministrativa che potrebbe risultare vitale per i programmi futuri. Attesa e tensione sembrano dominare la scena culturale italiana mentre Giuli naviga in queste acque complesse nel suo nuovo ruolo.