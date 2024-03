Il Palazzo del Potere: Intervista a Guillaume Gallienne

Panoramica su The Regime – Il palazzo del potere

Sotto i riflettori c’è “The Regime – Il palazzo del potere”, la satira di Hbo trasmessa su Sky a partire dal 4 marzo. La serie vede Kate Winslet interpretare il ruolo della Cancelliera Elena Vernham, autocrate di un Paese mitteleuropeo in cerca di amore e guida. Guillaume Gallienne interpreta il marito di Elena, Nicholas, un uomo contento della sua posizione privilegiata nelle stanze del potere.

La trasformazione di Nicholas: da marito a esiliato

Nicholas, solitamente tranquillo e soddisfatto del suo ruolo accanto alla moglie, vede la sua vita stravolta quando Zubak, un soldato reclutato per compiacere Elena, conquista la fiducia della Cancelliera e, alla fine, anche il suo cuore. Elena e Zubak diventano la coppia più discussa del Paese, mentre Nicholas viene improvvisamente esiliato in Svizzera.

La storia di Nicolas e il triangolo amoroso

Guillaume Gallienne rivela un retroscena interessante: la conoscenza tra Nicolas ed Elena risale ai tempi in cui entrambi studiavano medicina a Parigi. La vita rilassata di Nicholas, dedicata all’inaugurazione di centri culturali, viene scossa dalla passione di Elena per Zubak. Nicholas si trova a fronteggiare una situazione senza precedenti, mettendo in luce la sua conoscenza approfondita della moglie e la sua risolutezza di fronte alla situazione. Secondo l’attore, la serie va intesa come puro intrattenimento, senza fini accusatori verso alcun Paese in particolare, ma con l’obiettivo di regalare al pubblico momenti di leggerezza e risate, un lusso prezioso in tempi complessi.

In chiusura, un’ampia intervista con Guillaume Gallienne, mentre altre conversazioni con Andrea Riseborough e Matthias Schoenaerts sono disponibili online. “The Regime – Il palazzo del potere” è disponibile su Sky e Now a partire dal 4 marzo.