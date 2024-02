Il Paradiso delle Signore 8: Puntata 117 del 29 febbraio 2024, Anticipazioni e Trama

Panoramica de Il Paradiso delle Signore 8

Il 29 febbraio 2024 va in onda su Rai 1 la puntata 117 de Il Paradiso delle Signore 8, alle 16:00 in prima visione. Questo episodio, quarto della settimana della stagione Daily 6, ci porta negli Anni Sessanta a Milano, con la soap disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Marta, emozionata per l’asta di beneficenza imminente, si trova a dover fare i conti con la sua personale situazione sentimentale. Nel frattempo, Vittorio e Matilde si mostrano più uniti che mai, suscitando anche sentimenti contrastanti in Marta.

Festa di compleanno a sorpresa per Delia

Delia vivrà una festa di compleanno a sorpresa, organizzata all’interno del Paradiso per farle sentire vicina la famiglia anche in assenza fisica. L’evento si preannuncia coinvolgente ed emozionante per la Bianchetti.

Segreti e tensioni a Casa Puglisi

Irene continua a non essere del tutto sincera con Alfredo riguardo al suo incontro con Crespi, mettendo a rischio la stabilità della loro relazione. A Casa Puglisi, l’atmosfera rimane tesa e la possibilità di una riconciliazione sembra sempre più lontana.

Opzioni di streaming de Il Paradiso delle Signore

La puntata di oggi de Il Paradiso delle Signore è disponibile in streaming su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai. È sufficiente creare un account inserendo i dati richiesti per accedere al contenuto on demand.

Replica de Il Paradiso delle Signore su RaiPlay

Per chi volesse recuperare la puntata in replica, RaiPlay è la soluzione ideale. La piattaforma consente di rivedere i programmi trasmessi sulle reti Rai on demand, permettendo agli spettatori di non perdere neanche un dettaglio delle vicende de Il Paradiso delle Signore.