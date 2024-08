Il Parco Archeologico di Centocelle: lavori in corso per il Giubileo, ma la riqualificazione è lontana

Ultimo aggiornamento il 28 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Il Parco Archeologico di Centocelle, ubicato nella zona est di Roma, si prepara ad accogliere i pellegrini in vista del Giubileo. Tuttavia, i cittadini non devono aspettarsi il “Central Park” di Roma Est che il sindaco Gualtieri aveva promesso. Nonostante le affermazioni dell’assessora all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, circa il rispetto del cronoprogramma, i lavori attualmente in corso rappresentano solo un primo passo verso una più ampia riqualificazione dell’area. Le problematiche irrisolte, come la presenza di autodemolitori, pongono interrogativi sul futuro del parco.

Lavori per il Giubileo: interventi di bonifica e pulizia

Il cronoprogramma in fase di attuazione

In prossimità del Giubileo, sono stati avviati diversi interventi al Parco Archeologico di Centocelle. Gli operai sono attualmente concentrati sulla pulizia dell’area e sulla bonifica dai rifiuti, con l’obiettivo di garantire un’adeguata accoglienza ai pellegrini in arrivo. Gran parte dei lavori previsti nel primo stralcio comprende anche l’installazione di nuove alberature e la creazione di un’area giochi dedicata ai più piccoli, la quale dovrebbe essere completata entro gennaio.

L’attenzione è rivolta anche alla rimozione di ordigni bellici e altri rifiuti interrati che, nonostante non siano visibili, rappresentano una minaccia per la sicurezza del parco. Con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità, nuove entrate saranno inaugurate a partire dal mese di ottobre, aiutando i visitatori a esplorare l’area. Tuttavia, la velocità del progresso dei lavori apre interrogativi sulla vera portata della riqualificazione.

Le sfide logistiche

Malgrado l’assessora Alfonsi rassicuri che le scadenze sono rispettate, i cittadini sono scettici riguardo alla possibilità di un’effettiva trasformazione del parco. I lavori, pur necessari, potrebbero non garantire una completa riqualificazione dell’area, lasciando questioni aperte che potrebbero protrarsi nel tempo.

L’incognita autodemolitori: un problema persistente

La questione irrisolta degli sfasciacarrozze

Un aspetto critico della riqualificazione del Parco di Centocelle rimane legato al trasferimento degli autodemolitori attualmente operativi nella zona. Questi, che da anni occupano un’area sotto vincolo archeologico e paesaggistico, rappresentano un ostacolo significativo per il completamento dei lavori previsti.

Nonostante le promesse di delocalizzazione, nessuna soluzione concreta sembra all’orizzonte. Le proposte per trasferire l’attività di sfasciacarrozze a Ciampino sono miseramente naufragate, a causa dell’opposizione da parte della comunità locale. Questo crea un contesto di incertezza e frustrazione per i cittadini, i quali si vedono costretti a convivere con una situazione che mina il potenziale del parco.

Le preoccupazioni dei cittadini

La permanenza degli autodemolitori non solo ostacola la riqualificazione fisica dell’area, ma alimenta anche dubbi sulla qualità della vita dei residenti. Le aspettative di avere un polmone verde e un luogo di svago per la comunità sembrano, al momento, irrealizzabili, rendendo il futuro del parco una questione in sospeso.

Un futuro incerto per il parco

Aspettative e realizzazioni

Mentre alcuni lavori per il Giubileo intendono abbattere le barriere problematiche, le aspettative per la riqualificazione completa del Parco di Centocelle restano deluse. La promessa di un grande parco urbano, che possa servire come un’importante area verde per i residenti di Roma Est, si dimostra una sfida significativa. La presenza persistente degli autodemolitori, che non può essere ignorata, richiede misure decisive e di lungo termine.

Mentre la stagione del Giubileo si avvicina e la città si prepara ad accogliere visitatori da tutto il mondo, il futuro del Parco Archeologico di Centocelle rimane incerto. I cittadini si augurano che le promesse di riqualificazione non si trasformino in un’illusione e che possano finalmente beneficiare di un’area valorizzata e sicura per tutti.