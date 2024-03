Il Processo in Corso per Evasione a **Genovese: Acquisizione Cruciale del Video da Palazzo - Occhioche.it

L’Ascolto Cruciale e le Telecamere: Elementi Chiave dell’Udienza

Nel prossimo capitolo giudiziario che coinvolge Pietro Genovese, emerge un aspetto fondamentale: l’acquisizione del video proveniente dalle telecamere interne al palazzo. Questa rilevante prova si unisce all’importante testimonianza del portiere, rendendo l’udienza fissata per il 24 maggio prossimo ancora più pregnante. Genovese, giovane imputato di evasion dal regime degli arresti domiciliari, è stato precedentemente condannato a una pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione per l’omicidio stradale di due ragazze romane, Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli, avvenuto la sera del 22 dicembre 2019 su corso Francia.

La Voce dei Carabinieri e Le Incognite da Risolvere

In questa fase del procedimento legale, è previsto che entrino in scena anche i carabinieri che effettuarono i controlli presso l’abitazione di Genovese. L’ascolto delle loro testimonianze potrebbe gettare ulteriore luce sul caso, contribuendo ad avvicinare una conclusione processuale. La vicenda, che parte dal 16 gennaio 2021, ruota attorno alla visita dei militari della compagnia Parioli presso l’abitazione del giovane imputato nel quartiere Trieste. Secondo quanto avanzato dall’accusa, i carabinieri, dopo aver tentato invano di contattare Genovese tramite citofono e possedendo anche il suo telefono cellulare, non ottennero risposta. I filmati delle telecamere interne al palazzo non rivelarono alcuna uscita di Genovese, e l’inspiegabile mancata risposta al citofono fu interpretata come tentativo di evasione.

La Presenza Silenziosa di *Gabriella Saracino e l’Attesa per la Verità*

La madre di una delle vittime, Gaia, Gabriella Saracino, è stata una delle figure presenti all’ultima udienza. Il suo silenzio eloquente parla di una donna che attende giustizia per la perdita di sua figlia. “Attendiamo lo sviluppo del processo e il 24 maggio ci saremo per l’eventuale sentenza”, commenta con compostezza mentre lascia la cittadella giudiziaria di piazzale Clodio. La sua presenza incarna il desiderio di molti: una verità nuda e cruda si staglia dietro ogni silenzio e ogni prova presentata in aula, pronta a emergere e portare sollievo alle anime in pena.