Il progetto “Cruillas x Terra Franca”: Palermo si mobilita per il compostaggio e la sostenibilità

Ultimo aggiornamento il 16 Settembre 2024 by Giordana Bellante

A Palermo, nel quartiere di Cruillas, una nuova iniziativa sta prendendo piede, animata dalla Human Rights Youth Organization . Attraverso il progetto “Cruillas x Terra Franca”, questa iniziativa mira non solo a migliorare l’ambiente locale ma anche a offrire un’opportunità economica per i cittadini. Il 20 settembre, dalle 17 alle 19, si svolgerà un evento di raccolta dell’organico, un passo significativo verso la sostenibilità e una comunità più unita.

l’iniziativa “compos-tiamo insieme”

obiettivi dell’iniziativa

Il progetto “Compos-tiamo Insieme” ha lo scopo di incentivare la pratica del compostaggio domestico tra i residenti di Cruillas. La HRYO intende sensibilizzare i cittadini sulla gestione eco-compatibile dei rifiuti, integrando anche un aspetto economico per incentivare la partecipazione. Durante l’evento del 20 settembre, i partecipanti porteranno i loro scarti organici a Terra Franca, dove saranno pesati e ricompensati con 1 euro per ogni chilo consegnato. Questo approccio non solo promuove il compostaggio ma incoraggia anche i cittadini a diminuire i rifiuti, trasformandoli in risorse utili per il territorio.

HRYO sta cercando di affrontare una problematica di lunga data: la mancanza di servizi efficienti di gestione dei rifiuti nel quartiere. Questi cittadini sono stati, a lungo, considerati di “serie B”, non ricevendo l’attenzione necessaria dalle istituzioni. Attraverso “Compos-tiamo Insieme”, l’organizzazione mira a responsabilizzare i residenti, mobilitare le comunità e sollecitare il Comune affinché introduca un servizio di raccolta dell’organico che attualmente non è presente in questa parte di Palermo.

partecipazione attiva dei cittadini

Per partecipare all’iniziativa, i cittadini sono invitati a portare i loro rifiuti organici, seguendo poche semplici regole. Saranno accettati al massimo 5 chili per persona e gli scarti dovranno essere contenuti in borse biodegradabili. L’associazione garantisce la trasparenza del processo di pesatura, con bilance pronte a calcolare il peso e ricompensare i cittadini. Questo modello di partecipazione attiva punta a creare un legame tra gli abitanti e il loro ambiente, rendendoli protagonisti della trasformazione del quartiere.

L’obiettivo finale è duplice: da un lato, ridurre il volume dei rifiuti conferiti alle discariche, e dall’altro, migliorare la qualità del suolo attraverso la creazione di compost naturale, arricchendo il territorio di nutrienti fondamentali. Invitiamo la comunità a unirsi a questa causa, non solo per il bene del quartiere ma anche per il futuro della città di Palermo.

il significato della materia organica

cos’è e perché è importante

La materia organica risulta un componente cruciale nel ciclo naturale di qualsiasi ecosistema. Essa comprende scarti di origine vegetale, come frutta e verdura, fondi di caffè, gusci d’uovo, foglie secche e fiori appassiti. Questi materiali, se raccolti e trattati correttamente, possono decomporsi fino a trasformarsi in compost, un fertilizzante naturale capace di arricchire il terreno. La sua capacità di migliorare la salute del suolo è innegabile, poiché fornisce nutrienti essenziali alla flora locale e sostiene la vita nel terreno.

Promuovere il compostaggio rappresenta un passo fondamentale verso una gestione sostenibile dei rifiuti e un miglioramento dell’impatto ambientale della comunità. Tuttavia, è essenziale ricordare quali materiali sono da escludere: plastica, vetro, metalli e altri rifiuti non biodegradabili non solo danneggiano il processo di compostaggio, ma possono anche compromettere la qualità del compost prodotto.

vantaggi e pratiche di compostaggio

Il compostaggio domestico può portare numerosi vantaggi, tra cui la riduzione delle quantità di rifiuti inviati in discarica e il miglioramento della salute del suolo. Non solo, il compost prodotto attraverso il processo naturale di decomposizione diventa un ottimo ammendante da utilizzare in giardini e orti, riducendo la necessità di fertilizzanti chimici. Attraverso l’adozione di pratiche ecologiche come il compostaggio, i cittadini non solo contribuiranno al decoro urbano, ma diventeranno anche parte attiva della lotta al cambiamento climatico.

Con iniziative come “Compos-tiamo Insieme”, il quartiere di Cruillas ha l’opportunità di trasformarsi in un modello di sostenibilità per Palermo. La HRYO, attraverso i suoi progetti, sta dimostrando che una comunità unita e consapevole può fare la differenza, non solo nel presente, ma anche per le generazioni future.