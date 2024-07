Il rimpianto di Selen sull’avventura all’Isola dei famosi

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Francesca Monti

Selen, all’anagrafe Luce Caponegro, torna a parlare dell’esperienza vissuta all’Isola dei famosi in un’intervista rilasciata al Corriere della sera. L’attrice rivela il rimpianto di non aver potuto raccontarsi pienamente nel reality show condotto da Vladimir Luxuria, interrotto prematuramente per lei. Nonostante ciò, Selen considera l’esperienza molto positiva e spera in nuove opportunità sul piccolo schermo per far conoscere meglio se stessa al pubblico.

Il bilancio dell’esperienza e il rapporto con gli ex naufraghi

Selen, prima eliminata dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi, ha svelato di aver fatto piacevoli conoscenze durante l’avventura, fatta eccezione per il chef Bastianich, che l’ha vista come uno dei responsabili della sua uscita anticipata. Nonostante questo, l’attrice ha apprezzato la compagnia degli altri concorrenti e ha espresso il desiderio di avere più tempo per raccontarsi appieno nella dinamica del programma.

