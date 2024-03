Il Riscatto di The Spiderwick Chronicles

La Magia di The Spiderwick Chronicles: Il Trailer della Serie che Sta Affascinando il Pubblico

Un Colpo di Scena dietro le Quinte: Roku Salva The Spiderwick Chronicles

Roku Channel ha recentemente svelato il trailer ufficiale di The Spiderwick Chronicles, trasposizione fantasy della celebre serie di libri di Holly Black e Tony DiTerlizzi.

Il destino della serie sembrava segnato quando Disney+ ha deciso di scartarla nonostante le riprese fossero state completate. Tuttavia, Roku ha fatto il grande passo di salvare la serie, promettendo di renderla disponibile sulla propria piattaforma di streaming negli Stati Uniti a partire dal 19 aprile. Resta ancora un mistero se e quando questa avvincente serie fantasy arriverà anche in Italia, creando aspettative e curiosità tra i fan.

Un Tuffo nel Mondo Incantato di The Spiderwick Chronicles

The Spiderwick Chronicles racconta le vicende della famiglia Grace, composta dai gemelli Jared e Simon, la sorella Mallory e la madre Helen, che decidono di trasferirsi da New York a una vecchia casa dei loro antenati nel Michigan. Jared inizia a percepire la presenza di creature magiche, ma solo la prozia Lucinda gli crede e lo incarica di trovare un libro magico che li proteggerà dal malvagio orco Mulgarath. I protagonisti si trovano così catapultati in un universo fatato intriso di misteri e pericoli, dando vita a una serie avvincente e ricca di colpi di scena.

Il Cast Stellare di The Spiderwick Chronicles

Il cast principale della serie vanta talenti come Lyon Daniels nel ruolo di Jared, Noah Cottrell interpretando Simon, Joy Bryant nei panni di Helen, Mychala Lee come Mallory e Charlayne Woodard nel ruolo della prozia Lucinda. Tra gli attori presenti spicca anche la presenza di Christian Slater, che incarna il temibile orco Mulgarath, e la stella emergente Jack Dylan Grazer, noto per la serie *We Are Who We Are, nella voce del folletto Giangoccetto.

Dietro le Quinte di The Spiderwick Chronicles

The Spiderwick Chronicles è una creazione di Aron Eli Coleite e prodotta da *Lightbulb Farm Productions, The Gotham Group, Paramount Television Studios e 20th Television. La serie promette di immergere gli spettatori in un mondo mozzafiato, permeato di magia e avventura, con un mix accattivante di intrighi e personaggi indimenticabili.

Con uno scenario incantato e un cast stellare, The Spiderwick Chronicles si prepara a conquistare il cuore del pubblico, trasportandolo in un viaggio attraverso mondi fantastici e avventure straordinarie.