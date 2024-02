Il ritorno di Renee Zellweger in “Bridget Jones 4”

Dopo 23 anni dalla sua prima comparsa sul grande schermo, Bridget Jones sta per fare il suo ritorno con un quarto capitolo della saga. Renée Zellweger tornerà a interpretare l’indimenticabile eroina letteraria, pronta a far breccia nei cuori del pubblico ancora una volta.

Le riprese di Bridget Jones 4 inizieranno a maggio, ma finora i dettagli sul film sono rimasti avvolti nel mistero. Da tempo si vociferava sul possibile adattamento cinematografico di “Bridget Jones: un amore di ragazzo”, il terzo romanzo scritto da Helen Fielding che ha contribuito a rendere celebre il personaggio negli Anni 90.

La conferma che Bridget Jones 4 diventerà realtà ha scosso il mondo del cinema, con Renée Zellweger che si prepara ad interpretare nuovamente il ruolo che ha reso famosa. I preparativi per il film sono già in corso, con la protagonista che si sta organizzando per stabilirsi a Londra durante le riprese insieme al suo compagno Ant Anstead, presentatore inglese.

Di cosa parla “Bridget Jones 4”

Il nuovo film, otto anni dopo l’ultimo capitolo, si baserà sul romanzo “Bridget Jones: un amore di ragazzo” del 2013. In questo capitolo, Bridget si trova a dover affrontare la vita da mamma single dopo la perdita del marito, cercando di bilanciare famiglia, carriera e vita amorosa in un mix di comicità e imprevisti.

Il ritorno di Colin Firth e Hugh Grant

Uno dei grandi interrogativi attorno a “Bridget Jones 4” riguarda il destino dei personaggi chiave della storia amorosa di Bridget. Mark Darcy e Daniel Cleaver, interpretati rispettivamente da Colin Firth e Hugh Grant, potrebbero fare il loro ritorno sullo schermo per complicare ulteriormente la vita dell’eroina.

Mentre il ruolo di Patrick Dempsey sembra essere destinato a restare in ombra, Colin Firth e Hugh Grant potrebbero riportare in vita i loro personaggi per regalare al pubblico nuovi momenti di romanticismo e intrighi amorosi. L’attesa per il ritorno di “Bridget Jones 4” si fa sempre più trepidante, con la promessa di emozioni e risate garantite per tutti i fan della pasticciona più amata del cinema.