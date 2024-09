Ilaria D’Amico e Gigi Buffon si uniscono in matrimonio: la cerimonia a Villa Olivia con testimoni VIP

Ultimo aggiornamento il 28 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon hanno celebrato il loro matrimonio ieri, un evento che ha attirato l’attenzione di fan e media. La cerimonia si è svolta in un’affascinante location, Villa Olivia a San Pancrazio, nelle colline lucchesi, dopo un lungo fidanzamento di undici anni. Il matrimonio, originariamente previsto per giugno, era stato rimandato a causa degli Europei di calcio, ma finalmente i due si sono scambiati promesse davanti a familiari e amici, tra cui volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport.

La cerimonia e il momento del “sì”

La locazione e l’officiante

Il matrimonio di Ilaria D’Amico e Gigi Buffon ha avuto luogo a Villa Olivia, un luogo suggestivo, perfetto per celebrare un’unione così importante. La cerimonia è stata officiata da Francesca Fogar, una cara amica di Ilaria, che ha dato un tocco personale alla celebrazione. La scelta di un’amica come officiate ha reso l’evento ancora più intimo e speciale, con momenti di gioia e commozione tra gli invitati.

L’emozione degli sposi

Nel corso della cerimonia, Ilaria e Gigi sono apparsi visibilmente emozionati. Dopo aver pronunciato il “sì”, hanno condiviso un lungo bacio che ha suscitato applausi e applaudi da parte degli ospiti. L’amore tra i due è stato palpabile, con l’officiante e gli invitati che hanno espresso felicità e complimenti per la coppia. Monica Bellucci, testimone della sposa, ha partecipato con grande entusiasmo, portando un ulteriore tocco di glamour all’evento.

Invitati illustri e festeggiamenti

Personalità del mondo dello spettacolo

La lista degli invitati comprendeva nomi celebri del mondo dello spettacolo. Oltre a Monica Bellucci e Tim Burton, hanno partecipato anche figure come i giornalisti Costanza Calabrese e Dario Maltese, il noto commentatore sportivo Fabio Caressa e sua moglie Benedetta Parodi, e la conduttrice Victoria Cabello. La presenza di queste personalità ha conferito alla celebrazione un’atmosfera esclusiva e di grande spessore mediatico.

Amici e compagni di squadra

Anche nel contesto sportivo si è sentito l’affetto per Buffon. Tra gli ultimi a unirsi al grande giorno, gli ex compagni di squadra come Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini non solo hanno partecipato, ma hanno anche trasmesso un messaggio video ai neo-sposi, promettendo di “difendere Gigione”, come lo chiamano, durante la serata festiva. Tra i testimoni di Buffon, invece, figurano nomi noti come Alessandro Nesta e Gianluca Baccarini.

Festeggiamenti futuri in riva al mare

Piano della festa al mare

I festeggiamenti non si esauriscono con la cerimonia trascorsa tra le colline toscane. Per domenica 29 settembre è prevista una festa in riva al mare, presso lo stabilimento balneare di Forte dei Marmi, di proprietà di Buffon. Questo evento promette di essere un’ulteriore celebrazione della loro unione, aperta ai tanti amici e parenti che parteciperanno.

Un matrimonio all’insegna della gioia

L’unione di Ilaria D’Amico e Gigi Buffon rappresenta non solo l’amore tra due persone, ma anche un momento di celebrazione collettiva tra amici e familiari. La risposta del pubblico e dei media è stata calorosa, e ci si aspetta che anche il festeggiamento di domenica sia ricco di emozioni, risate e ricordi indimenticabili per tutti i coinvolti. La giornata di ieri segna sicuramente l’inizio di un nuovo capitolo nella vita di questa coppia molto amata, entrambi figure di spicco nei loro rispettivi ambiti.