Ilary Blasi e Francesco Totti: nuovi dettagli processo svelati da Iovino

La vicenda Francesco Totti e Ilary Blasi continua a tenere sulle spine i fan della coppia, che si preparano a seguire una vera e propria soap opera. La causa di separazione si arricchisce di nuovi dettagli, con i due che si confronteranno presto in tribunale per stabilire chi abbia tradito per primo, causando così la fine del matrimonio. Secondo quanto riportato da Repubblica, i magistrati avrebbero accettato di ascoltare Cristiano Iovino, il personal trainer indicato da Totti come presunto amante della sua ex moglie.

La versione dei fatti di Iovino e la risposta di Ilary Blasi

Iovino ha già reso pubblica la sua versione dei fatti, affermando di aver avuto una relazione con Ilary mentre questa era ancora sposata con Totti e di averla incontrata sporadicamente fino al momento in cui la ex conduttrice dell’Isola dei Famosi ha trovato il suo nuovo compagno, Bastian Muller. Tuttavia, la versione dei fatti di Iovino è stata negata da Ilary a Verissimo. È evidente che la testimonianza del personal trainer potrebbe complicare la posizione di Blasi nell’ambito della causa di separazione.

Ilary Blasi pronta a rispondere alle accuse di Totti

Secondo quanto riportato da La Repubblica, sembra che Ilary sia pronta a rispondere alle accuse dell’ex marito con un colpo di scena. La conduttrice Mediaset avrebbe deciso di presentare in tribunale una lista di presunti amanti di Totti, nell’intento di attribuire a lui la responsabilità della fine del loro matrimonio. Ma non è tutto: nel suo libro Che stupida, Ilary lascia intendere che la relazione tra Totti e Noemi Bocchi potrebbe essere iniziata almeno nel gennaio 2021. Se confermata, questa indiscrezione potrebbe ridefinire completamente la vicenda. È ormai evidente che entrambi gli ex coniugi hanno l’obiettivo di determinare chi dei due abbia tradito per primo. Resta da vedere da che parte si schiererà il tribunale.

