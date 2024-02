Ilary Blasi rivela: Francesco abbandonava Isabel in hotel

Nuovi dettagli emergono sul processo tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Emergono nuovi dettagli sul processo che presto si terrà e vedrà coinvolti i due ex coniugi: Ilary Blasi e Francesco Totti. Secondo quanto riportato da La Verità, i legali di lei stanno preparando una contro accusa per rispondere alla testimonianza di Cristiano Iovino.

Accuse di sperpero di denaro e problemi con il gioco d’azzardo

Questa volta Ilary giocherà sul fattore economico e sui soldi che, secondo lei, il suo ex avrebbe sperperato ai danni della famiglia. Nel documento depositato al Tribunale Civile di Roma emerge “una difesa assai puntuta” da parte della conduttrice. Da ciò trapelano le accuse secondo cui Totti abbia problemi con il gioco d’azzardo e si segnalano dei conti bancari segreti.

Secondo la denuncia mossa da Ilary “Francesco spende più soldi per l’azzardo che per i figli”. Infatti tra i tanti sperperati, i legali di lei avrebbero individuato nuovi conti tra cui uno di Unicredit “emergono denari in entrata per per 1.382.619,10 euro di cui 854.000 imputabili a reddito lordo, nonché 740.860 spesi al gioco”. Secondo quanto sottolineato dai legali la quota spesa in azzardo dall’ex calciatore ammonta a circa 3 milioni e mezzo.

L’avvocato di Ilary sostiene che il Pupone “avrebbe omesso il deposito di un conto corrente acceso presso Unicredit, di un conto corrente statunitense e, presumibilmente di un altro conto corrente in Singapore”.

Accuse relative ai figli e abbandono

Tra le altre accuse poi ci sono quelle relative ai figli. Secondo quanto trapelato da La Verità, sembra che Totti spesso non si sia occupato di portare la figlia più piccola, Isabel, a lezioni di pattinaggio il giovedì. Inoltre, secondo quanto emerso dai documenti, pare che spesso l’abbia lasciata sola a casa o in hotel per recarsi da solo o con Noemi Bocchi agli eventi mondani.

Un’altra cosa che avrebbe fatto infuriare Ilary è stato il viaggio che ha fatto a New York l’8 dicembre scorso, senza avvertirla, ma soprattutto senza preoccuparsi della figlia Chanel e lasciandola a casa, “abbandonata a se stessa”. Secondo la conduttrice ciò è dovuto al fatto che la ragazza si sia schierata dalla sua parte dopo l’uscita di Unica.

Accuse pesanti che potrebbero ribaltare davvero la situazione dopo quelle di tradimento che Francesco è pronto a fare alla Blasi, portando Iovino in tribunale.

Accuse reciproche di presunti amanti

Secondo quanto emerso, tra pochi giorni l’ex coppia si vedrà in tribunale, pronta a farsi la guerra per capire chi ha tradito per primo. Francesco è pronto a portare Cristiano che dovrebbe testimoniare a suo favore. Confermerebbe così ciò che aveva dichiarato al Messagero, ovvero che lui e Ilary hanno avuto una relazione intima quando ancora era sposata.

Lei invece è pronta a testimoniare il fatto che l’ex marito abbia iniziato la storia con Noemi già molte tempo prima. Anzi, si mormora che stia preparando anche la lista delle presunte amanti del Pupone: tutte le donne con cui lui l’avrebbe tradita.

About The Author