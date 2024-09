Importanza dell’olio extravergine di oliva: benefici per ogni età al Galà dell’Olio 2024

Ultimo aggiornamento il 23 Settembre 2024 by Giordana Bellante

L’olio extravergine di oliva rappresenta un alimento imprescindibile per la salute umana, dal periodo dello svezzamento fino alla fase geriatrica. Recenti studi evidenziano la sua significanza, come sostenuto dal dottor Antonio Moschetta durante il Galà dell’Olio 2024, una manifestazione che celebra le migliori produzioni italiane di olio e si svolge a Bitonto, in provincia di Bari. La ricchezza di varietà di olive italiane fornisce un vantaggio unico, rendendo l’olio fondamentale per una dieta sana ed equilibrata.

Il valore nutrizionale dell’olio extravergine di oliva

La Biodiversità italiana nell’olio

Il panorama dell’olio extravergine di oliva in Italia è caratterizzato da una straordinaria biodiversità, che offre una variegata gamma di cultivar. Come ha dichiarato Moschetta, circa il 73-75% dell’olio extravergine di oliva deriva dall’acido oleico, un acido grasso che l’organismo umano è capace di sintetizzare fin dalla nascita. Questa caratteristica rende l’olio extravergine di oliva un alimento prezioso, capace di svolgere un’importante funzione antinfiammatoria e di contribuire alla regolazione della crescita cellulare.

L’importanza della giusta quantità

L’esperto consiglia una dose giornaliera ottimale di circa 50 millilitri, che può essere introdotta nella dieta attraverso un cucchiaino a colazione, pranzo e cena, o in altre combinazioni simili. Contrariamente a quanto molti nutrizionisti hanno suggerito in passato, ovvero limitare l’uso dell’olio per non aumentare le calorie ingerite, i recenti studi hanno messo in luce l’importanza dell’olio extravergine nella riduzione dell’indice glicemico e dell’insulino-resistenza, elementi cruciali nella lotta contro l’obesità.

Gli effetti benefici dell’olio sulla salute

Riduzione dell’infiammazione e dei rischi associati

Moschetta ha evidenziato come l’olio extravergine di oliva non solo fornisca acidi grassi sani, ma si riveli anche fondamentale per la gestione dell’infiammazione nel corpo. Nonostante l’acido oleico non sia considerato un acido grasso essenziale, esso gioca un ruolo cruciale nella prevenzione di condizioni patologiche gravi come polipi del colon e tumori. Questo avviene grazie all’azione di un enzima presente nell’olio che facilita la riduzione dell’infiammazione a livello intestinale ed epatico.

L’errore di sottovalutare l’olio

Un punto importante sollevato da Moschetta riguarda l’idea errata secondo cui l’olio extravergine di oliva sarebbe poco salutare. Anni di consigli nutrizionali hanno portato a una distorta percezione su questo alimento, portando molte persone a limitare il suo consumo a causa del timore di un aumento di peso. Le evidenze scientifiche più recenti, sostenute da ricerche approvate dalla FDA americana, dimostrano invece come un uso regolare dell’olio extravergine di oliva possa apportare significativi benefici, tra cui la diminuzione dell’obesità addominale.

Un’alimentazione sana a tutte le età

Adatto sia per bambini che per anziani

L’olio extravergine di oliva si adatta perfettamente all’alimentazione di tutte le fasce d’età, dai bambini in fase di svezzamento agli anziani. Moschetta enfatizza l’importanza di introdurre questo elemento nutrizionale fin dalle prime fasi dello sviluppo, sottolineando che offre protezione contro la crescita di malattie e promuove una salute ottimale.

Conclusioni sulla promozione di stili di vita sani

Durante il Galà dell’Olio 2024, il dottore ha invitato alla promozione di una dieta equilibrata che includa l’olio extravergine di oliva come elemento centrale. È evidente che il consumo regolare di questo alimento non solo favorisce il benessere generale, ma rappresenta anche un’efficace strategia preventiva contro molte patologie correlate all’alimentazione. La valorizzazione dell’olio d’oliva deve diventare una priorità per migliorare la salute pubblica e promuovere un’alimentazione sana e bilanciata.