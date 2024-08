Inaugurata la nuova passeggiata al porto di Marina di Carrara: un progetto innovativo e suggestivo

Ultimo aggiornamento il 12 Agosto 2024 by Redazione

La città di Marina di Carrara celebra l’apertura di un’affascinante passeggiata di 1.200 metri che si affaccia sul mare. Questo percorso, recentemente inaugurato, ha sostituito il precedente sentiero pedonale, portando una ventata di novità nel panorama costiero italiano. Si tratta di una realizzazione unica nel suo genere per un porto italiano, eretta sulla sommità di una diga foranea. L’investimento totale di circa 14 milioni di euro, con fondi provenienti dal Pnrr, Regione e Autorità Portuale, segna un passo significativo verso la valorizzazione della zona.

Dettagli sul progetto e i lavori realizzati

La struttura della nuova passeggiata

Il progetto di riqualificazione ha visto diverse fasi di lavoro. Inizialmente, sono state costruite strutture portanti in cemento armato sulla scogliera. A seguire, sono state realizzate pavimentazioni in pietra, parapetti e un sistema di illuminazione moderno. La passeggiata è caratterizzata da una larghezza di cinque metri e si trova a un’altezza di 7 metri sul livello del mare, garantendo un passaggio sicuro e panoramico per i visitatori. Sono stati installati circa 50 posti a sedere lungo il percorso, offrendo agli utenti la possibilità di rilassarsi e godersi il meraviglioso panorama.

Innovazione e sostenibilità

L’opera non è solo un’opportunità estetica, ma anche un esempio di sostenibilità e innovazione. Grazie ai fondi del Pnrr, è stata data priorità all’utilizzo di materiali eco-compatibili e a pratiche costruttive sostenibili. L’obiettivo finale è non solo quello di creare un’attrazione turistica, ma anche di migliorare la qualità della vita dei cittadini, rendendo il lungomare di Marina di Carrara un luogo di incontro e socialità.

Le voci dei protagonisti dell’inaugurazione

Interventi delle autorità locali

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti numerose autorità locali. La sindaca di Carrara, Serena Arrighi, ha espresso la sua soddisfazione per questo traguardo, sottolineando l’importanza del nuovo lungomare per la comunità. “Questo posto entrerà nel cuore dei carrarini e di chiunque visiterà la città,” ha affermato. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha elogiato il progetto, evidenziando come l’intervento migliori radicalmente il lungomare e rafforzi il legame tra la città e il porto.

La benedizione e il coinvolgimento della comunità

Un momento significativo durante l’inaugurazione è stato la benedizione impartita dal vescovo Mario Vaccari. Un evento che ha visto il coinvolgimento attivo della comunità, con studenti del liceo artistico-musicale di Massa che hanno deliziato i presenti con una performance musicale. L’inclusione delle scuole ha sottolineato l’importanza della cultura e della formazione giovanile nel contesto di questo nuovo sviluppo.

Impatto economico e progetti futuri

Un nuovo polo di attrazione turistica

La nuova passeggiata al porto di Marina di Carrara non solo offre un’esperienza di qualità ai visitatori, ma rappresenta anche un’opportunità economica per la regione. Con la creazione di spazi più accessibili e invitanti, si prevede un incremento del turismo, che potrà beneficiare delle bellezze naturali e della storia della zona. Questo sviluppo potrebbe portare anche alla creazione di nuovi posti di lavoro e all’attivazione di iniziative commerciali lungo il lungomare.

Futuri sviluppi urbanistici

Guardando al futuro, il piano regolatore per il porto rappresenta un ulteriore passo verso la modernizzazione e la valorizzazione dell’intera area. Le autorità locali, tra cui il presidente dell’Autorità Portuale, Mario Sommariva, hanno affermato che tale piano è essenziale per continuare a trasformare Carrara in una città di qualità, capace di attrarre visitatori e sostenere le attività economiche locali.