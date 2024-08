Incendio devastante nelle campagne di Calangianus e Luras: evacuazioni e interventi aerei in atto

Ultimo aggiornamento il 1 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Un violento incendio ha colpito nel tardo pomeriggio le aree rurali dei Comuni di Calangianus e Luras, precisamente nella località Riu Lu Fungone. Le fiamme, amplificate da forti venti e temperature elevate, hanno rapidamente superato i binari dell’antica linea ferroviaria che una volta collegava Tempio Pausania a Palau. In questo tratto, attualmente servito solo da corse sporadiche del Trenino Verde, diversi stazzi rurali sono stati evacuati per garantire la sicurezza degli abitanti. Le fiamme, visibili da Luras, sembrano dirigersi verso Olbia, intensificando le già preoccupanti condizioni.

L’incendio: cause e diffusione

Condizioni atmosferiche avverse

L’incendio è scoppiato in un contesto di condizioni atmosferiche particolarmente sfavorevoli, con alte temperature e un vento sostenuto che hanno contribuito alla rapida diffusione delle fiamme. Le temperature elevate, tipiche di questa stagione, hanno reso il terreno secco e suscettibile a incendi, creando un mix esplosivo per la propagazione del fuoco. Il forte vento ha giocato un ruolo chiave nel diffondere le fiamme, rendendo difficile il controllo dell’incendio da parte delle forze di emergenza.

Il ruolo della linea ferroviaria

Un fattore significativo è rappresentato dalla vicinanza dell’incendio alla vecchia linea ferroviaria. Quest’area, caratterizzata da vegetazione e paesaggi rurali, ha accentuato l’intensità del rogo. La linea ferroviaria, un tempo vitale per i trasporti tra Tempio Pausania e Palau, ora utilizzata sporadicamente dal Trenino Verde, rappresenta un ulteriore elemento di vulnerabilità. Le fiamme hanno oltrepassato i binari, mettendo a rischio anche le infrastrutture circostanti e costringendo le autorità a prendere decisioni rapide per evacuazioni nei pressi di stazzi rurali.

Operazioni di spegnimento in corso

Intervento delle squadre a terra

La lotta contro l’incendio ha coinvolto numerose squadre a terra dei vigili del Fuoco di Tempio e Olbia, che si stanno adoperando per contenere il rogo e prevenire ulteriori danni. Il supporto organizzato da parte del Corpo Forestale di Calangianus ha assicurato risorse umane per gestire le emergenze e monitorare le zone a rischio. Le forze sul campo hanno attivato strategie di contenimento mirate, cercando di limitare la diffusione delle fiamme e minimizzare il danno ambientale e alle proprietà.

Supporto aereo: elicotteri e Canadair

Al fine di rafforzare gli sforzi di spegnimento, sono stati inviati dall’alto anche elicotteri dalle basi di Anela e Fenosu, che stanno collaborando per contenere l’incendio dall’aria. In aggiunta a questi, sono intervenuti anche due Canadair per supportare le operazioni. Gli interventi aerei sono cruciali in situazioni di questo tipo, permettendo di attaccare le fiamme da diverse angolazioni e di rifornire velocemente il terreno sottostante con acqua, contribuendo a spegnere gli incendi e a limitare i danni all’ecosistema locale.

L’incendio a Calangianus e Luras rappresenta un’emergenza seria e attuale, con le autorità impegnate a garantire la sicurezza dei cittadini e a proteggere l’ambiente circostante. La situazione è ancora in evoluzione e le operazioni di spegnimento proseguono senza sosta.