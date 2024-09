Incendio di un camion nella galleria dell’A7 provoca lunghe code nel nodo autostradale di Genova

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Un incendio all’interno di una galleria dell’A7 Milano-Genova ha scatenato effetti a catena sul traffico nella zona di Genova. L’incidente ha comportato la chiusura del tratto autostradale, causando l’insorgere di code che si estendono per oltre nove chilometri. L’episodio è avvenuto all’uscita del casello di Genova Ovest e ha coinvolto immediatamente le forze di pronto intervento. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale, che hanno lavorato intensamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti gli automobilisti.

Il rogo e l’intervento dei soccorso

Dinamica dell’incidente

Il rogo è scoppiato nel pomeriggio, all’interno di una galleria, rendendo necessaria la chiusura immediata del traffico in entrambe le direzioni. Le operazioni di spegnimento sono state celermente avviate dai vigili del fuoco, coadiuvati dal personale di Autostrade per l’Italia . Nonostante l’intensità delle fiamme, fortunatamente non si registrano feriti, grazie alla pronta risposta delle squadre di emergenza.

I pompieri hanno anche provveduto a verificare l’integrità della galleria e la sicurezza della struttura autostradale, per evitare futuri rischi. La cenere e le nuvole di fumo hanno ridotto nettamente la visibilità, creando un quadro di allerta per chi si trovava a transitare nelle vicinanze.

Gestione della situazione stradale

Gli agenti della polizia stradale hanno provveduto a deviare il traffico nelle aree circostanti e a gestire le lunghe file di veicoli. L’agenzia Autostrade per l’Italia ha attivato un monitoraggio costante della situazione, aggiornando in tempo reale gli utenti sulle condizioni del traffico. La chiusura del tratto autostradale ha portato a ripercussioni anche sulle strade limitrofe, incrementando il traffico nelle vie alternative.

Le operazioni di soccorso e di pulizia sono proseguite fino a tardo pomeriggio, con l’obiettivo di ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.

La situazione del traffico post-incidente

Code e deviazioni

A causa dell’incidente, il traffico continua a essere fortemente congestionato. Secondo le ultime comunicazioni di Autostrade per l’Italia, si registrano oltre quattro chilometri di coda in direzione Genova sull’A7, specificamente tra Bolzaneto e il bivio A7/A10. Anche sulla A10 è segnalato un rallentamento di quattro chilometri tra Pegli e il bivio A10/A7. Infine, sulla A12, si notano rallentamenti con un chilometro di coda tra Genova Est e il bivio A12/A7.

Le raccomandazioni da parte degli esperti di viabilità invitano gli automobilisti a prendere in considerazione percorsi alternativi per evitare di trovarsi bloccati nel traffico. In particolare, è stato consigliato agli utenti in viaggio sulla A7 da Milano verso Genova di uscire alla stazione di Genova Bolzaneto. Lettura utile anche per coloro che transitano sulla A10 da Ventimiglia e sono diretti verso Genova, poiché è stato suggerito di abbandonare l’autostrada presso la stazione di Genova Aeroporto. L’autostrada A12 da Livorno, in fase di passaggio verso Genova, invita a prendere l’uscita di Genova Nervi.

Informazioni utili per gli automobilisti

Questa situazione complessa ha spinto le autorità a intensificare le comunicazioni. Gli automobilisti sono esortati a controllare costantemente gli aggiornamenti relativi alla viabilità, per poter pianificare i propri spostamenti nel modo più efficiente possibile. Sono stati altresì attivati servizi di assistenza per aiutare gli utenti in difficoltà.

La sicurezza degli utenti resta la priorità assoluta, quindi si prevede che proseguiranno le operazioni di monitoraggio e valutazione della situazione nelle ore successive, fino a quando il traffico non tornerà alla normalità. I cittadini e i viaggiatori sono invitati a mantenere la calma e a seguire le istruzioni delle autorità competenti.

Eventi simili possono essere improvvisi e destabilizzanti; pertanto, è fondamentale mantenere un atteggiamento di prudenza e attenzione sulla rete autostradale.