Incidente a Premariacco: ultraleggero in fiamme provoca ustioni ai due occupanti vicino all’elisuperficie

Ultimo aggiornamento il 2 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Un drammatico incidente ha scosso la piccola località di Premariacco, nel cuore della provincia di Udine, dove un velivolo ultraleggero è precipitato in un uliveto, suscitando preoccupazione e allerta tra la popolazione locale. I fatti, accaduti nei pressi di un’elisuperficie, hanno portato al coinvolgimento immediato dei Vigili del fuoco e dei servizi sanitari di emergenza, prontamente attivati per soccorrere i due occupanti dell’aereo, rimasti gravemente ustionati.

L’incidente: la ricostruzione dei fatti

Dinamica dell’accaduto

L’incidente è avvenuto in un pomeriggio di routine, quando un ultraleggero, un tipo di aereo caratterizzato da dimensioni contenute e leggerezza, è scivolato per motivi ancora da chiarire, precipitano in un oliveto attiguo a un’elisuperficie. La macchina, appena atterrata o in fase di rientro, ha subito un’improvvisa perdita di controllo che ha portato alla drammatica caduta. Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo ha colpito il terreno con un impatto tale da provocare un’incendio immediato.

Conseguenze per i passeggeri

I due occupanti dell’ultraleggero, i quali si trovavano a bordo al momento dell’incidente, sono stati trovati riverse a terra, fortemente ustionati. Dopo una chiamata d’emergenza, i servizi sanitari locali sono giunti rapidamente sul luogo, affiancati dai Vigili del fuoco. I sanitari hanno proceduto con le prime cure sul posto, stabilizzando le condizioni dei passeggeri gravemente feriti e preparando il successivo trasporto in ospedale. La situazione è stata resa complessa dall’incendio sviluppatosi intorno al velivolo, che ha richiesto un intervento tempestivo per spegnere i focolai e prevenire la propagazione delle fiamme.

Intervento dei Vigili del fuoco e delle autorità

Operazioni di soccorso e spegnimento

Arrivati in loco, i Vigili del fuoco di Cividale non hanno solo soccorso le vittime, ma hanno anche avviato operazioni di spegnimento dei focolai sprigionati dall’incidente. Le sterpaglie circostanti all’uliveto, alimentate dal calore e dalle fiamme, hanno reso necessaria una bonifica dell’area per evitare un potenziale allargamento dell’incendio. Gli operatori hanno lavorato incessantemente per mettere in sicurezza la zona mentre i medici si prendevano cura dei feriti.

Indagini in corso

Le cause dell’incidente sono attualmente al vaglio dei Carabinieri, che stanno intraprendendo un’accurata indagine per comprendere le circostanze che hanno condotto alla caduta dell’ultraleggero. È stato avviato un procedimento di verifica per raccogliere tutte le informazioni utili e ricostruire la dinamica dell’accaduto. I risultati di queste indagini saranno fondamentali per prevenire eventuali future tragedie e migliorare la sicurezza negli spazi aerei della regione.

Il drammatico epilogo di questa vicenda ha colpito la comunità locale, richiamando l’attenzione sulla sicurezza degli aeromobili leggeri e sulla necessità di un controllo rigoroso delle attività aeree nelle aree residenziali. Le autorità competenti stanno seguendo il caso con la massima serietà, analizzando ogni dettaglio dell’incidente per fare chiarezza in una situazione tanto preoccupante.