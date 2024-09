Incidente devastante al Phi Beach: giovane di Thiesi in coma dopo una violenta caduta

Ultimo aggiornamento il 2 Settembre 2024 by Redazione

Un tragico episodio ha scosso la Costa Smeralda, riportando nuovamente alla luce la necessità di maggiore sicurezza nei luoghi di svago. La drammatica vicenda ha avuto per protagonista un 28enne originario di Thiesi, gravemente ferito dopo essere stato spinto da un amico durante una serata trascorsa nel noto locale Phi Beach di Baja Sardinia. La situazione si è rapidamente aggravata, portando il giovane a essere ricoverato in gravi condizioni.

Il dramma al Phi Beach: ricostruzione dell’accaduto

Una serata di eccessi

La notte che ha portato a questo triste evento ha avuto inizio come molte altre, con giovani desiderosi di divertirsi e godere della bellezza della Costa Smeralda. Il 28enne, in vacanza a San Teodoro, si trovava in compagnia di tre amici stranieri. Dopo ore di festeggiamenti all’interno del locale Phi Beach, il gruppo di amici, visibilmente intossicato, ha intrapreso il viaggio verso l’auto parcheggiata nel vicino posteggio.

Il momento fatale

Nella fase di ritorno, una discussione fra i membri del gruppo ha preso una piega inaspettata. Il clima di leggerezza e festa ha rapidamente ceduto il posto a tensioni che hanno culminato in un gesto impulsivo. Uno degli amici ha spinto il 28enne, il quale, incapace di mantenere l’equilibrio, è caduto rovinosamente a terra, impattando brutalmente con la testa sull’asfalto. L’evento ha scatenato un’immediata reazione, con altri avventori che hanno richiesto assistenza medica.

L’emergenza sanitaria e le conseguenze

Soccorso tempestivo e ricovero

Un’ambulanza del 118 è rapidamente intervenuta sul posto, portando il giovane al Pronto soccorso di Olbia. Inizialmente riluttante a ricevere le cure necessarie, il 28enne ha accettato di farsi visitare dai medici. Tuttavia, dopo una prima osservazione, ha deciso di lasciare l’ospedale, ritornando nella sua abitazione a Thiesi cercando di recuperare dalla serata di festeggiamenti.

Colpo di scena: il ricovero d’urgenza

Il giorno seguente, la situazione di salute del giovane è precipitata. Dopo essersi sentito male, è stato nuovamente accompagnato in ospedale, questa volta a Ozieri, dove i medici hanno diagnosticato un ematoma cerebrale, complicazione grave che richiedeva un intervento immediato. Di conseguenza, è stato trasferito d’urgenza nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale di Nuoro, dove gli specialisti hanno effettuato un intervento chirurgico per ridurre l’ematoma.

Attualmente, il 28enne si trova in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione, mentre medici e famigliari rimangono in attesa di notizie incoraggianti.

Indagini e responsabilità: la denuncia

L’intervento dei carabinieri

Solo dopo che le condizioni di salute del giovane si sono aggravate, i carabinieri del Reparto territoriale di Olbia hanno avviato un’indagine approfondita per chiarire la dinamica dei fatti. Grazie a una meticolosa ricostruzione e alla testimonianza di alcuni presenti, sono riusciti a identificare il responsabile della spinta che ha causato la caduta fatale.

Il ragazzo denunciato

L’indagato, un giovane straniero in vacanza in Sardegna, è stato denunciato per lesioni gravi. La situazione legale si complica man mano che emergono ulteriori dettagli sull’incidente, mentre l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica si concentra ora sulle ripercussioni di questo evento tragico. La comunità si interroga sulle misure di sicurezza da adottare per prevenire futuri incidenti simili in luoghi di aggregazione giovanile.

Il dramma vissuto dal 28enne rappresenta un monito sulla fragilità della vita e le conseguenze che comportano comportamenti imprudenti.