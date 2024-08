Incidente stradale a Verona: sette feriti in un bus di linea Atv nella frazione di Parona

Ultimo aggiornamento il 15 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Un grave incidente ha coinvolto un autobus di linea dell’ATV a Verona, lasciando sette passeggeri feriti. L’evento si è verificato nella frazione di Parona, sulla strada che collega la Valpolicella al centro di Verona. La situazione è stata rapidamente gestita dalle autorità competenti, con la presenza di numerose squadre di emergenza sul posto.

Dettagli dell’incidente

La dinamica dell’uscita di strada

L’incidente è avvenuto durante la mattina di un giorno feriale, quando il bus di linea ha improvvisamente perso il controllo e si è schiantato fuori strada. Secondo le prime ricostruzioni, il bus stava percorrendo il tratto di strada noto per le sue curve strette e, in quel momento, non sembra siano state coinvolte altre vetture. Testimoni sul posto hanno riferito di un forte rumore, seguito dal suono delle sirene dei mezzi di soccorso.

Tuttavia, l’incidente ha causato non solo danni al mezzo, ma anche ferite significative per alcuni passeggeri. Tra le sette persone ferite, una donna ha riportato ferite così gravi da mettere a rischio l’integrità di un arto. Gli ulteriori dettagli riguardo alla gravità della situazione sono ancora in fase di accertamento.

Operazioni di soccorso

Immediatamente dopo l’incidente, i vigili del fuoco di Verona sono intervenuti con squadre specializzate per il recupero delle persone intrappolate. I pompieri hanno lavorato intensamente per liberare l’autista e una passeggera che erano incastrati all’interno del veicolo. L’operazione di salvataggio ha richiesto un grande sforzo e tempismo, dato il rischio che le condizioni dei feriti potessero aggravarsi.

Grazie all’intervento tempestivo di sei ambulanze del Suem 118, gli infortuni sono stati gestiti rapidamente. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Borgo Trento, Negrar e Villafranca, dove sono stati sottoposti a cure mediche immediate. Le informazioni riportano che, fortunatamente, nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita.

L’intervento delle autorità locali

Polizia Locale al lavoro

Subito dopo l’incidente, la Polizia Locale di Verona ha inviato quattro equipaggi per raccogliere informazioni e testimonianze, al fine di comprendere appieno le cause dell’incidente. Le indagini, durevolmente, sono focalizzate su eventuali fattori che potrebbero avere contribuito al perdere di controllo del bus. Le informazioni rilevate saranno decisive per l’analisi della dinamica e per l’eventuale responsabilità dell’accaduto.

La chiusura della strada

In seguito all’incidente, il tratto di strada costeggiato dal fiume Adige è stato chiuso al traffico, causando disagi per gli automobilisti e i mezzi pubblici. Le autorità locali hanno attivato un piano di gestione del traffico alternativo, mentre i lavori di recupero del bus e dei rilievi da parte della Polizia proseguono. La sicurezza stradale nella zona rimane una priorità, dato che incidenti di questo tipo potrebbero avere conseguenze ben più gravi.

L’eventualità di riflessioni più ampie riguardo la sicurezza delle linee di trasporto pubblico è ora sul tavolo, in attesa di valutazioni dettagliate.