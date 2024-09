Incontro a Ostia per presentare i risultati della Fase 2 del progetto City Competent della ASL Roma 3

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Un importante evento si è svolto oggi nella sede della ASL Roma 3 di Casal Bernocchi, mirato a condividere i risultati della Fase 2 del progetto City Competent. Questa iniziativa, frutto della collaborazione tra ASL romana e Ipacs, ha come obiettivo la formazione e l’informazione di cittadini e operatori nel settore sanitario. Il progetto si inserisce all’interno di un contesto più ampio di innovazione e sviluppo dei servizi sanitari, resi possibili anche dai fondi del PNRR.

Fase 1 del progetto: il coinvolgimento delle associazioni

La prima fase del progetto City Competent ha avuto luogo nel novembre 2023, e ha visto la partecipazione attiva di rappresentanti di diverse associazioni presenti nel territorio. Durante questo incontro, si sono avviati lavori di gruppo volti a migliorare la comunicazione tra le istituzioni e i cittadini, con particolare attenzione all’alphabetizzazione riguardo alle opportunità offerte dal PNRR. Sono stati creati video informativi, il cui obiettivo è stato quello di sensibilizzare e formare sui nuovi servizi sanitari in arrivo. La giornata conclusiva di questa fase si è svolta l’11 gennaio, quando sono stati presentati i primi risultati e i materiali audiovisivi creati dai partecipanti.

La visione comune per una nuova assistenza territoriale

Questa mattina, i video finali sono stati mostrati per la prima volta, presentati dal personale sanitario e amministrativo della ASL Roma 3. I filmati verranno utilizzati sul sito ufficiale e sui social media dell’azienda, con l’intento di rendere più chiari i servizi nuovi disponibili, spiegando dettagliatamente le modalità di accesso e utilizzo. I contenuti sono parte di un progetto di arte partecipativa intitolato “Landing page”, curato dall’artista Mimmo Martorelli, e rappresentano un esempio concreto di come la cultura possa intersecarsi con la formazione e l’informazione per il bene della comunità.

L’importanza della formazione e la risposta dei professionisti

Francesca Milito, Direttore Generale della ASL Roma 3, ha sottolineato l’importanza della partecipazione del personale amministrativo e sanitario, delle associazioni locali e dei cittadini in questo progetto complesso. L’iniziativa ha previsto incontri in presenza e online, contribuendo a una maggiore alfabetizzazione riguardo alla nuova assistenza territoriale e agli innumerevoli servizi disponibili. Tra questi spiccano la COT , la Televisita, l’ADI e la Teleassistenza/Telemonitoraggio. Questi servizi, frutto di un’attenta pianificazione e sviluppo, rappresentano una novità fondamentale per migliorare l’assistenza sanitaria nel territorio.

Il progetto City Competent: un modello di collaborazione locale

La realizzazione del progetto City Competent di Ipacs, in sinergia con la ASL Roma 3 e le associazioni locali, ha dimostrato come la collaborazione tra enti possa generare strumenti utili per il benessere della comunità. L’iniziativa risponde a una necessità di superare pregiudizi e diffidenze che spesso caratterizzano il settore della sanità. Attraverso l’educazione e la formazione, la ASL Roma 3 si propone di rendere i nuovi servizi più noti e utilizzati dai cittadini, evidenziando la loro rilevanza e le opportunità che offrono per migliorare la qualità della vita. Questo approccio ha il potere di trasformare la percezione dei servizi sanitari e di facilitare una comunicazione più aperta e proficua tra cittadini e istituzioni.