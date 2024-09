Indagini a Milano: tre giovani perdono la vita nell’incendio di un emporio cinese, si cerca la causa

Ultimo aggiornamento il 16 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Un incendio devastante ha colpito un emporio cinese situato in via Ermenegildo Cantoni a Milano, causando la morte di tre giovani di 17, 18 e 24 anni. La procura di Milano ha avviato un’indagine per strage e sta esplorando diverse piste riguardo alla natura del rogo. In questo articolo, approfondiremo gli sviluppi dell’indagine e i dettagli dell’incendio che ha scosso la comunità locale.

La dinamica dell’incendio e la risposta dei vigili del fuoco

Sul luogo dell’incendio, avvenuto giovedì sera, i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme. Tuttavia, la situazione si è rivelata tragica quando è stato confermato che tre giovani avevano perso la vita nel rogo. Gli investigatori sono ora impegnati ad accertare le cause precise dell’incendio. Attualmente sono state sollevate diverse ipotesi, compresa la possibilità che il fuoco possa essere partito da un innesco “lento”, difficile da identificare. Questo tipo di incendio solitamente genera meno fumo e calore, rendendo più difficile la percezione da parte delle vittime e dei soccorritori.

I vigili del fuoco hanno programmato ulteriori sopralluoghi per analizzare l’area interessata, nella speranza di raccogliere indizi significativi. La procura, affidata al pm Luigi Luzi e coordinata dal procuratore capo Marcello Viola, ha avviato un fascicolo contro ignoti, dando priorità alla determinazione della causa e alla responsabilità dell’incendio. La comunità locale è in uno stato di shock e rifiuto di credere alla tragedia consumata.

Piste investigative: tentata estorsione e minacce

Gli inquirenti stanno scandagliando la possibile connessione tra l’incendio e una serie di minacce ricevute dalla famiglia del titolare del negozio. Secondo quanto emerso dalle indagini, il padre del titolare aveva denunciato, solo un giorno prima dell’incendio, di essere stato minacciato da un uomo, il quale gli aveva intimato di pagargli ventimila euro “o ti ammazzo”. Anche la moglie ha subito intimidazioni simili il giorno seguente. Queste minacce sono al centro dell’attenzione degli investigatori, che stanno considerando la tentata estorsione come una delle possibili motivazioni dietro l’incendio.

Le minacce, come riportato, sembrano attinenti a un debito preesistente e non direttamente correlate a un classico “pizzo”. Per chiarire ulteriormente la questione, i carabinieri hanno avviato approfondimenti sui conti bancari della famiglia e sulle loro attività commerciali. È fondamentale capire se ci siano stati problemi economici che potrebbero aver spinto qualcuno a compiere un gesto così estremo.

Analisi delle prove e sviluppo dell’indagine

La raccolta di prove è diventata un passaggio cruciale nelle indagini in corso. Gli esperti stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nelle vicinanze dell’emporio. A oggi, nessuna immagine ha rivelato movimenti sospetti o avvicinamenti al negozio che possano essere considerati rilevanti. Questa mancanza di evidenze visive complica ulteriormente il lavoro degli investigatori.

Oltre all’analisi delle immagini, sono stati predisposti accertamenti approfonditi per monitorare le transazioni finanziarie della famiglia e individuare eventuali anomalie. La cooperazione tra diversi corpi di polizia è essenziale in questo frangente per raccogliere informazioni che possono adombrare lignaggi criminali più vasti. Mentre l’indagine si sviluppa, la comunità di Milano rimane in attesa di risposte, sperando in una rapida risoluzione che possa dare giustizia alle vite spezzate di questi giovani e alle loro famiglie.