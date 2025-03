Infezioni sessualmente trasmissibili in aumento: al convegno alla Camera dei Deputati “Il Tempo delle Donne” il monito della SIGO

Ultimo aggiornamento il 7 Marzo 2025 by Emiliano Belmonte

Dati preoccupanti: boom di gonorrea, sifilide e clamidia

L’incremento delle infezioni sessualmente trasmissibili tra i giovani sta assumendo proporzioni allarmanti. Secondo le rilevazioni della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), dal 2019 ad oggi si registra un aumento del 100% dei casi di gonorrea, un incremento del 50% per la sifilide e una crescita del 25% delle infezioni da clamidia.

Il tema è stato al centro del convegno “Il tempo delle donne”, svoltosi presso la Camera dei Deputati, in collaborazione con Road to Green 2020 e Consumerismo No Profit. Gli esperti hanno sottolineato il ruolo della disinformazione e della mancanza di educazione sessuale tra i giovani come principali cause dell’aumento dei contagi.

Giovani e malattie sessualmente trasmissibili: un’illusione di consapevolezza

Uno studio condotto su adolescenti tra i 13 e i 18 anni da SIGO, Road to Green 2020 e Consumerismo ha messo in luce un divario tra la percezione di conoscenza e la realtà dei fatti:

Il 60% degli studenti dichiara di sentirsi ben informato sulle infezioni sessuali

dichiara di sentirsi ben informato sulle infezioni sessuali Il 98% afferma di conoscere almeno alcune malattie a trasmissione sessuale

L’82% ha sentito parlare del Papilloma Virus (HPV)

Nonostante questi dati, la maggior parte delle informazioni proviene da social media e fonti non verificate, e il confronto con genitori, insegnanti e medici è spesso assente. Questo porta i ragazzi a sottovalutare i reali rischi, aumentando le possibilità di contagio.

Le strategie della SIGO per contrastare l’emergenza

Per affrontare questa situazione, la SIGO ha intensificato le proprie attività di informazione e sensibilizzazione, con l’obiettivo di fornire ai giovani strumenti utili per una sessualità consapevole e sicura.

“La salute sessuale è un aspetto fondamentale del benessere” – afferma il professor Vito Trojano, presidente SIGO. “È necessario educare i giovani alla prevenzione, promuovendo stili di vita sani e fornendo informazioni chiare e scientificamente corrette.”

Un punto di riferimento per i giovani: il nuovo servizio di consulenza SIGO

Per contrastare la disinformazione e la superficialità sull’argomento, la SIGO ha creato un canale di comunicazione diretto con i giovani, offrendo la possibilità di ottenere risposte affidabili dagli esperti del settore.

Durante il convegno alla Camera dei Deputati, 250 studenti hanno avuto modo di confrontarsi con ginecologi ed esperti, un modello che il professor Trojano spera di estendere su scala nazionale con incontri informativi nelle scuole.

Ciocchetti (Fratelli d’Italia): “L’educazione sessuale è fondamentale per tutelare i giovani”

Anche il deputato di Fratelli d’Italia, Luciano Ciocchetti, è intervenuto sull’argomento, esprimendo la necessità di rafforzare l’educazione sessuale nei programmi scolastici.

“I dati dimostrano una carenza informativa preoccupante tra i giovani” – ha dichiarato Ciocchetti. “Dobbiamo introdurre percorsi educativi strutturati, basati su informazioni scientificamente valide, per promuovere una maggiore consapevolezza e responsabilità.”

Il deputato ha sottolineato l’importanza del lavoro della SIGO, auspicando una maggiore collaborazione tra istituzioni, scuole e sanità per rendere la prevenzione più efficace.

Informazione e prevenzione: la chiave per un futuro più sicuro

L’aumento delle infezioni sessualmente trasmissibili tra i giovani rappresenta una sfida sanitaria e sociale. Promuovere una cultura della prevenzione, diffondere informazioni corrette e incentivare il dialogo con gli esperti è l’unico modo per ridurre il fenomeno e proteggere la salute delle nuove generazioni.

Attraverso il lavoro congiunto di medici, istituzioni e scuole, la SIGO punta a un futuro in cui la sessualità sia vissuta in modo consapevole e sicuro, contribuendo a una società più informata e attenta alla prevenzione.