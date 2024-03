Inizia la Festa con Tananai e il Nuovo Singolo “VELENO”

Tananai ci porta dentro il profondo significato di un amore che non si nasconde, ma che cerca risposte in un percorso pieno di avventure emozionanti. Con “VELENO”, l’artista ci incanta con un intenso racconto che va oltre la paura e si concentra sul desiderio ardente di vivere e amare senza remore. In questa storia, fatta di sguardi intensi e metafore avvolgenti, Tananai si fa interprete di un’esperienza tormentata, ma irresistibilmente affascinante. Il singolo, frutto della collaborazione artistica con Davide Simonetta, rappresenta il capitolo iniziale di questo nuovo viaggio musicale, distribuito da Eclectic Records/Capitol Records Italy.

Il Ritorno Trionfale di Tananai sul Palco della Musica

Dopo un periodo di pausa dedicato allo studio e alla ricerca artistica, Tananai fa il suo ritorno ufficiale alla ribalta con “VELENO”. Questo brano segna l’inizio di una nuova fase per l’artista, riconfermandolo come un cantautore autentico e innovativo. Il successo di Tananai non è una novità, considerando i traguardi raggiunti nel 2023 con l’album “Rave, Eclissi” e il singolo “Tango” , oltre alle sold out del suo tour e dei concerti estivi.

Tananai Live 2024: Un Tour da Non Perdere

L’attesa per Tananai è finalmente giunta al termine con l’annuncio del tour “Tananai Live 2024” che lo porterà attraverso i palasport italiani per toccare i cuori dei suoi fan. L’inizio è fissato per l’evento zero al Palazzo del Turismo di Jesolo il 2 novembre, per proseguire con tappe emozionanti al Forum di Milano, al Nelson Mandela Forum di Firenze, al Kioene Arena di Padova, al Palaflorio di Bari e in molte altre città. Il climax di questa avventura musicale sarà raggiunto a Torino, il prossimo 3 dicembre, con una performance che promette di emozionare e coinvolgere il pubblico. Per ulteriori dettagli e per l’acquisto dei biglietti, visita il sito ufficiale di Magellano Concerti.

Un Viaggio Emozionante nella Musica di Tananai

Tananai è pronto a stupire e incantare il pubblico con la sua musica avvolgente e coinvolgente. Il singolo “VELENO” rappresenta solo l’inizio di un cammino artistico che promette emozioni forti e pensieri profondi. Con il tour “Tananai Live 2024”, l’artista si appresta a regalare ai suoi fan esperienze uniche e indimenticabili, trasformando ogni concerto in un momento di pura magia e condivisione. Non perderti l’occasione di vivere la musica di Tananai dal vivo e lasciati trasportare dalle sue melodie avvolgenti e suggestive.