Inseguimento ad alta velocità a Ostia: due latinos in fuga bloccati nella notte del 3 settembre

Ultimo aggiornamento il 5 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Un’escalation di eventi ha animato la notte di martedì 3 settembre a Ostia, dove un emozionante inseguimento ha avuto luogo lungo il lungomare Duca degli Abruzzi. I protagonisti di questa vicenda sono risultati due latinos in fuga, coinvolti in attività illecite in uno dei quartieri più pericolosi del litorale romano. La sequenza di eventi ha messo in luce la continua lotta delle forze dell’ordine contro il crimine organizzato, in particolare il controllo del traffico di droga e furti nel territorio.

L’inizio della caccia: un’auto sospetta

La segnalazione e l’azione della polizia

Poco prima delle 23, una pattuglia del commissariato di Ostia ha notato una Citroen C4 che viaggiava a gran velocità sul lungomare. La vettura, noleggiata e già sotto attenta osservazione per il suo comportamento sospetto, ha destato l’attenzione degli agenti. Considerando il rischio rappresentato da un’auto in fuga, i poliziotti hanno prontamente tentato di fermare il veicolo.

La reazione del conducente e l’inseguimento

Contrariamente a quanto ci si aspettava, il conducente della Citroen ha ignorato l’alt e ha iniziato a zigzagare per le strade di Ostia, superando due semafori rossi in una zona densamente trafficata tra Corso Duca di Genova e viale Vasco de Gama. I poliziotti hanno intensificato l’inseguimento, cercando di mantenere il controllo della situazione anche a fronte della guida spericolata dell’autista, che ha imboccato via dei Bragozzi in contromano. Questo comportamento temerario ha messo in serio pericolo sia gli occupanti dell’auto che i cittadini presenti.

Il culmine della fuga: un incidente in viale Vasco de Gama

L’impatto finale e la fuga a piedi

L’inseguimento ha preso una piega drammatica quando il veicolo è infine terminato la sua corsa contro alcune transenne su viale Vasco de Gama, urtando anche altre vetture in sosta. Con l’auto ormai immobilizzata, i due occupanti hanno tentato di fuggire a piedi. Mentre uno di loro si dirigeva verso via Isole del Capo Verde, l’altro ha scelto la direzione dei famigerati “Lotti”, una delle zone più critiche di Ostia, nota per il traffico di stupefacenti e attività criminali.

L’intervento degli agenti

La situazione si è aggravata ulteriormente nel momento in cui uno dei fuggitivi ha cercato rifugio in un appartamento nei “Lotti”. Gli agenti di polizia, pronti ad affrontare il caos, sono riusciti a intercettarlo appena prima che potesse entrare, bloccandolo sulla soglia. All’interno dell’appartamento, intanto, si è scatenata la confusione, con altri latinos che hanno tentato di scappare lanciandosi giù dalle finestre del primo piano.

La cattura e le conseguenze legali

Arresto e scoperta di merce rubata

Il 29enne cubano, uno dei due latinos coinvolti, è stato catturato mentre portava con sé attrezzi da scasso e uno zaino schermato contenente merce rubata, inclusi diversi orologi con i cartellini ancora attaccati. Trasferito al commissariato, è stata formalizzata la sua denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e per ricettazione. La sua cattura ha rivelato un quadro più ampio delle attività nell’area, sollevando preoccupazioni sui legami con reti di criminalità organizzata.

Un possibile rifugio per attività illecite

Ulteriori indagini hanno svelato che il cubano risiedeva in quell’appartamento insieme ad altri sudamericani, che sembravano aver subaffittato stanze in quella che potrebbe essere interpretata come una base operativa per i “latinos”. Questi individui utilizzavano l’abitazione per suddividere il bottino dei furti e pianificare ulteriori attività illecite. La presenza di questi rifugi per criminali ha messo in evidenza la difficoltà delle forze dell’ordine nel contrastare una rete tanto radicata nel territorio.

Quella notte a Ostia ha rivelato ancora una volta il lato oscuro della vita nel litorale romano, segnalando un’allerta costante per le autorità sulle operazioni dei gruppi di latinos. Un fenomeno che continua a richiedere una risposta decisa della polizia e della comunità per riportare maggiore sicurezza e legalità nel quartiere.