Inter: Dumfries acquista villa da 1 mln di euro

Denzel Dumfries Acquista una Villa di Lusso a Rhoon

Denzel Dumfries, difensore dell’Inter, ha recentemente acquistato una sontuosa villa a Rhoon, una località nei pressi di Rotterdam. Il costo dell’acquisto si è aggirato intorno al milione di euro, precisamente 947.500 euro. La dimora si estende su una superficie di 159 mq su un terreno di 480 mq, distribuita su tre piani oltre al seminterrato.

La villa vanta sette vani, tra cui cinque camere da letto e un bagno. Il punto focale della residenza è rappresentato dalla cucina, arredata con ogni genere di comfort e lusso. Inoltre, la proprietà include un garage capiente in grado di ospitare fino a tre automobili.

Investimenti Immobiliari di Denzel Dumfries

Non è la prima volta che Denzel Dumfries decide di investire nel settore immobiliare. Nel 2019, il calciatore olandese aveva acquistato un attico a Barendrecht per un milione di euro, per poi rivenderlo nel 2020 a 1.130.000 euro. Questo dimostra non solo il suo interesse per il mercato immobiliare, ma anche la sua abilità nel fare investimenti redditizi.

Le immagini della nuova villa di Dumfries sono state pubblicate su siti specializzati come Pureluxe.nl e Puna.nl, mostrando la bellezza e l’esclusività della residenza acquistata dal calciatore.

Passione per il Lusso e gli Investimenti

La scelta di Denzel Dumfries di acquistare una villa di lusso a Rhoon conferma non solo il suo gusto per le dimore esclusive, ma anche la sua visione strategica in termini di investimenti immobiliari. Con una carriera calcistica di successo e una mente per gli affari, Dumfries dimostra di saper gestire con astuzia le sue risorse finanziarie, puntando su proprietà di pregio e dal valore in costante crescita.

About The Author