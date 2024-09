Interventi di cura per gli alberi di Monteverde: Stop ai parassiti con trattamenti endoterapici

Ultimo aggiornamento il 23 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Il Dipartimento capitolino Tutela Ambientale ha avviato una serie di interventi per il trattamento di circa 200 olmi situati lungo il Viale dei Quattro Venti e Piazzale Dunant, nel quartiere Monteverde. Questi interventi, volti a combattere la Galerucella luteola, un coleottero parassita che causa danni significativi alle foglie degli alberi, si estendono anche ai lecci presenti nella zona, colpiti dalla cocciniglia Kermes vermilio.

Interventi programmati per contrastare i parassiti

Situazione attuale degli alberi a Monteverde

Nel corso delle ultime settimane, nel quartiere Monteverde è stato eseguito un attento monitoraggio dello stato di salute delle alberature. La presenza della Galerucella luteola ha suscitato preoccupazione tra gli esperti di protezione ambientale, in quanto questo insetto non solo compromette la salute degli alberi ma può anche creare disagi per i residenti, interferendo con la bellezza e l’integrità del paesaggio urbano.

Assieme ai trattamenti endoterapici previsti per gli olmi, anche i lecci della zona riceveranno interventi specifici per il contenimento della cocciniglia parassita. I trattamenti sono stati programmati in risposta a malattie che minacciano gli alberi e la biodiversità locale.

Attività di potatura e analisi fitostatiche

Prima di procedere ai trattamenti contro i parassiti, è stata intrapresa un’attività di potatura per rimuovere rami secchi o che ostacolavano la visibilità per la circolazione veicolare. Si tratta di un’iniziativa che ha avuto l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale e di favorire la salute delle piante, prevenendo eventuali incidenti durante eventi atmosferici avversi, come forti venti.

In aggiunta, durante la fase di monitoraggio, sono stati effettuati controlli fitostatici per valutare lo stato di salute di tutte le alberature presenti nel quadrante. Gli esperti hanno segnalato la possibilità di ulteriori analisi strumentali per approfondire la condizione degli alberi, se ritenuto necessario.

Dichiarazioni ufficiali

L’importanza della salvaguardia degli alberi

Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, ha evidenziato la rilevanza di questi interventi: “Come da programmazione, abbiamo avviato i trattamenti necessari a contrastare la proliferazione dei parassiti degli olmi e dei lecci che, oltre ai danni agli alberi, creano un notevole disagio anche alla cittadinanza.”

La dichiarazione sottolinea l’impegno dell’amministrazione per garantire la salute degli alberi e il benessere della comunità, evidenziando la correlazione tra un ambiente urbano sano e la qualità della vita dei cittadini.

Programmazione futura e interventi recenti

Alfonsi ha poi fatto riferimento a trattamenti precedenti già eseguiti in Via di Donna Olimpia e Via Gasparri, spostando l’attenzione sul fatto che questi interventi non sono isolati ma fanno parte di una strategia più ampia per migliorare il verde urbano di Roma. “Interventi di cura che saranno completati con analisi approfondite sullo stato di salute delle alberature per mettere in sicurezza tutto quel quadrante della città”, ha aggiunto l’assessora, confermando l’impegno continuo nel monitoraggio e nella manutenzione delle aree verdi.

Questo proseguimento di interventi e analisi rafforza l’approccio proattivo del comune nella lotta contro le minacce alla vegetazione urbana, garantendo che le piante di Monteverde possano continuare a prosperare e a contribuire al benessere della comunità locale.