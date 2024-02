Intervista esclusiva ad Alena Seredova: Sesso e intimità nella vita di coppia

Alena Seredova apre il suo cuore e si confida sui dettagli più intimi della sua vita con il marito Alessandro Nasi. Nelle risposte alle domande dei suoi follower su Instagram, la modella condivide dettagli sorprendenti sulla gestione dell’intimità all’interno della loro famiglia complessa, tra figli avuti insieme e figli nati da relazioni precedenti. Scopriamo insieme come riescono a mantenere viva la passione nonostante le sfide quotidiane.

La gestione del sesso e della presenza dei figli

Quando le responsabilità familiari si fanno sentire, trovare il giusto equilibrio tra vita sessuale e presenza dei figli può essere una sfida. Alena Seredova, però, svela che con il marito Alessandro Nasi trovano il modo di mantener accesa la fiamma dell’amore. Rispondendo alla domanda su come sia possibile coltivare l’intimità quando si è genitori, la modella ammette che quando si trovano soli si concedono una “full immersion” nella passione, per poi godere dei frutti di quei momenti anche quando sono circondati dai figli. Un segreto che sembra funzionare alla grande per la coppia, che riesce a mantenere viva la scoppiettante chimica del loro rapporto nonostante gli impegni familiari.

La serenità ritrovata nel nuovo amore

Dopo la fine della relazione con Gianluigi Buffon, Alena Seredova ha ritrovato l’amore e la serenità accanto ad Alessandro Nasi. Il matrimonio celebrato lo scorso agosto è stata la ciliegina sulla torta di un percorso che li ha portati ad affrontare insieme sfide e gioie. In un mondo dove il tempo sembra sempre tiranno, la modella ceca sottolinea l’importanza di sapersi concedere spazi di intimità e condivisione con il partner. “Riusciamo a stare insieme soli,” ammette Seredova, rivelando che è proprio questo equilibrio a mantenere viva la passione nella loro storia d’amore. La recente luna di miele in Cambogia, senza la presenza dei figli, è stata un altro tassello nel mosaico di momenti preziosi che la coppia si regala per rafforzare il legame e nutrire la complicità.

La confessione di Alena: senza lingerie e il fascino dell’intimo

In un momento di spontaneità e sincerità, Alena Seredova si lascia andare a una confessione inaspettata. La domanda di un follower la mette alle strette: “Sei mai uscita senza lingerie?”. La risposta della modella, senza filtri, è un sorprendente “Assolutamente sì”. Rivelandosi anche nostalgica di un’epoca passata, Seredova ricorda come qualche anno fa fosse comune indossare abiti che lasciavano poco spazio all’immaginazione. Oggi, però, le cose sono cambiate e la moda intima si è evoluta per offrire comfort senza rinunciare alla sensualità. Questa piccola confessione aggiunge un tocco di umanità e autenticità alla figura pubblica di Alena Seredova, mostrando un lato più intimo e personale che conquista il pubblico con la sua spontaneità.